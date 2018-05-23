Тысячи билетов проданы на ЧМ по футболу среди нацменьшинств в Лондоне

Продано несколько тысяч билетов на матчи CONIFA, которая объединяет сборные по футболу непризнанных стран, нацменьшинств и автономий, официально не входящих в состав FIFA.

ТАШКЕНТ, 23 мая – Sputnik. Несколько тысяч билетов продано на чемпионат мира по футболу по версии Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (CONIFA).

"Мы продали заранее несколько тысяч билетов и рассчитываем на то, что на главные матчи – финальный и так далее – будут собираться от 2 до 4 тысяч болельщиков", - сообщил РИА Новости в среду официальный представитель конфедерации.

CONIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу стран, непризнанных стран, нацменьшинств и автономий, официально не входящих в состав FIFA, и насчитывает более 40 команд, в том числе команды Донецкой и Луганской народных республик.

Чемпионат мира проводится каждые два года, и нынешний турнир – третий. В 2014 году он проводился в Швеции, в 2016 – в Абхазии, сборная которой в итоге заняла первое место.

Среди команд-членов Конфедерации бросается в глаза отсутствие команды Косово.

"Республика Косово никогда не подавала заявку на вступление в CONIFA. С 2016 года она является членом FIFA/UEFA", - пояснил собеседник агентства.

На чемпионат в Лондоне квалификацию прошли команды (в скобках указано географическое происхождение "независимых наций") Абхазии, Баравы (Сомали – ред.), Республики Каскадии (США, Канада), Эллан Ванина (остров Мэн), Кабилии (северная Африка), Карпаталии (венгры на Украине), Матабелеленда (Зимбабве), Северного Кипра, Падании (Италия), Пенджаба (Индия), Секейского края (Румыния), Тамил-Илама (Шри-Ланка), Тибета, Тувалу (Полинезия), Западной Армении и Объединенных корейцев в Японии.

На вопрос о том, почему чемпионат состоится в Лондоне, собеседник агентства пояснил, что формально организатором является Футбольная ассоциация Баравы.

"Члены CONIFA подают заявки на проведение турниров Конфедерации, а окончательное решение принимает исполнительный комитет и члены CONIFA во время ежегодного общего собрания. Футбольная ассоциация Баравы, базирующаяся в Лондоне, подала заявку, которая в итоге одержала победу.

Лондон – духовный дом футбола и мультикультурный город с большим количеством жителей из национальных меньшинств, входящих в состав Конфедерации. Это стало одной из причин выбора Лондона в качестве места проведения чемпионата", - рассказал представитель Конфедерации независимых футбольных ассоциаций.

Чемпионат пройдет с 31 мая по 9 июня, матчи будут сыграны на различных лондонских стадионах. В отличие от других международных турниров, все команды, не вышедшие в четвертьфинал, сыграют матчи за места с 5 по 16.

"Это делается для того, чтобы CONIFA выполняла свою ключевую миссию: давать каждому возможность играть в футбол", - пояснил собеседник агентства.