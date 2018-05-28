Ринат Дасаев: в финале чемпионата мира будут немцы и бразильцы

Легендарный голкипер сборной СССР вспомнил самые яркие моменты своей карьеры и поделился ожиданиями от чемпионата мира 2018 года в России.

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Ринат Дасаев в интервью Sputnik рассказал, чего ждать от сборной Испании на предстоящем мундиале и какая система подготовки могла бы помочь сборной России.



- Вы вошли в историю как один из лучших вратарей СССР и сейчас тренируете голкиперов "Спартака". Есть ли разница между нынешним футболом и тем, каким он был раньше?

— Раньше футбол был более техничным, не таким скоростным. Было больше мастеровитых игроков. Сейчас футбол беговой, силовой, одна борьба. Нет таких ярких игроков, какие были раньше.

- Изменилась ли ваша жизнь, когда вы перестали играть?

— Моя жизнь — это футбол. Одно дело играть, но возраст… Сейчас я в удовольствием тренирую "Спартак-2", молодых ребят.

- Какой эпизод вы можете назвать лучшим в своей спортивной карьере?

— Много было плохих и хороших нюансов. Хорошие — это три чемпионата мира, серебро на чемпионате Европы. Товарищеский матч с бразильцами в 1980 году, когда мы выиграли на "Маракане" 2-1. Много было хороших эпизодов.

- Какой матч был самым хорошим для вас?

— Скорее всего, это был предварительный матч с голландцами в 1988 году в Германии.

Sputnik / Vladimir Pesnya Ринат Дасаев

- А худший эпизод?

— Наш проигрыш на ЧМ в 1986 году (против Бельгии с результатом 4-3. — Ред.). Нас засудили, и мы не прошли дальше. Хотя команда могла занять хорошее место — второе или третье. Это была очень сильная команда. Вот это плохое.

Обидно и то, что нам не повезло в финале чемпионата Европы 1988 года с голландцами, когда мы проиграли 2-0, пенальти не забили.

- Вы играли на ЧМ в Испании в 1982 году. Расскажите об этом опыте.

— Для меня этот чемпионат был очень хорошим, самым лучшим и по отношению, и по подготовке, и по зрительским симпатиям ко мне и к нашей команде. Даже бразильцы аплодировали нам, потому что мы играли хорошо. Поэтому я считаю, что Испания для меня — это второй дом, потому что я там 10 лет жил: 3 года играл, а потом тренировался, жил.

- Вы были одним из первых русских футболистов, которые играли в Испании.

— [После чемпионата Европы 1988 года] первыми уехали двое наших игроков, Хидиятуллин (в "Тулузу". — Ред.) и Заваров (в "Ювентус". — Ред.), а меня тренер не отпустил, сказал поиграть до конца сезона. Я уехал в ноябре.

- Почему вы выбрали именно Испанию?

— Потому что денег много дали. По тем временам 2 миллиона долларов, которые дала "Севилья", это был потолок. Мне объяснили, что это за город, что за страна. И я решил попробовать поиграть за рубежом, особенно в Испании, где футбол техничный, красивый.

- Какие были ощущения, когда вы получили сразу так много денег?

— Получил не я, а государство. Я получил мизерные деньги. Я получал неплохую заработную плату. А в конце нам отчислили 20% от 2 миллионов.

- И как вас там приняли?

— Приняли меня очень хорошо. В аэропорту меня встречали около 20 тысяч человек, не только севилисты и бетики (болельщики "Севильи" и "Бетиса" — команды-соперники из одного города. — Ред.). Выпили все пиво, которое было там в баре, пока ждали меня. Встретили очень тепло, и я рад, что до сих пор меня помнят и знают.

Sputnik / Vladimir Pesnya Ринат Дасаев

- Какое впечатление было от клуба и от города?

— Поначалу я занимался только спортом. Я не знал, куда в городе пойти. Потом потихоньку с ребятами начали ходить в рестораны, смотреть центр города, очень красивый. Потом начал сам ездить. Очень помогало то, что люди доброжелательные, как наш южный народ, который любит праздники, пошуметь, покричать.

- Что вам показалось самым сложным, когда вы переехали в Испанию?

— Прежде всего это был языковой барьер. Я не знал ни слова по-испански. Потом обстановка, потому что мы жили в гостинице. И в-третьих, своеобразная еда. Но потихоньку я привык, мне дали переводчика примерно на полгода. А потом я уже сам сначала на пальцах объяснялся, а потом начал разговаривать.

- Что вас удивило больше всего в испанском футболе?

— Меня удивила техничность команд. Команда Севильи немного слабее, но мы все равно в один год вышли на кубок УЕФА, довольно неплохо сыграли. Играть с такими асами, как "Реал" Мадрид, "Барселона", где были Мичел, Уго Санчес, Бутрагеньо… Мне все это понравилось.

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— Наверное, Уго Санчеса (бывший мексиканский нападающий "Атлетико" и мадридского "Реала". — Ред.).

— Сохранили ли вы какую-либо связь с Испанией?

— Да, у меня много друзей там. Когда приезжаем, вместе встречаемся. Мы созваниваемся и отсюда. Тем более, моя жена испанка. У нее там родители и братья, сестры.

- Как уживаются две культуры в вашей семье?

— Хорошо. Супруга хорошо относится к исламу, ведь я мусульманин. Я не против того, что она католичка. Двух детей, которые родились в Испании, мы назвали испанскими именами, а двух, родившихся здесь, в Москве, — татарскими именами, мусульманскими.

Первая моя семья осталась в Сарагосе, там у меня две дочки, но они уже взрослые. А сейчас у меня вторая семья и четверо детей: два мальчика и две девочки.

— Как бывший игрок, скажите, каково это — принимать в своей стране такое важное соревнование, как чемпионат мира по футболу?

— Вы знаете, чемпионат мира радость доставляет, наверное, всем. Москва становится лучше, и стадионы построены на высоком уровне. И принимать ЧМ — это больше достоинство.

После выступления сборной России на Евро в 2016 году вся страна была возмущена, многие посчитали, что необходимо что-то менять.

— Чего не хватает современному русскому футболу, чтобы достигать успеха на международных соревнованиях? Чего не хватает сборной России?

- Не надо брать испанскую или немецкую систему. У нас есть свои. Были две хорошие: система Лобановского и система Бескова. И мы достигали очень больших успехов. Вот по этим системам надо и работать. Я считаю, что не надо брать чужие. "Барселона", например, — это "Спартак", чистый, бесковский, то есть игра в пас. А другая система — это физика, это давление, прессинг, то есть игра головой с флангов подачи, можно сказать, английского типа футбол.

Мы увидели эту разницу в уровне и в Лиге Чемпионов в этом году, когда ни одна из российских команд не смогла выйти из группы.

— Что надо делать?

— Я не могу ответить на этот вопрос. Это приоритет старшего тренера (Массимо Каррера. — Ред.) и его подготовка команды. Что касается ЦСКА и "Зенита", надо быть внутри команды, чтобы понимать причины.

- Ситуация сейчас сильно отличается от того, что было в эпоху СССР, когда советская сборная выиграла чемпионат Европы и показывала хорошие результаты на других международных соревнованиях. Почему раньше дела с футболом обстояли лучше?

— Как я говорил, раньше у нас было две хорошие системы. И были очень квалифицированные футболисты. Попасть в сборную было тяжело, конкуренция была очень большая. А клубы играли по системам. Например, при системе Лобановского такая нагрузка, что люди уползали с поля, но это давало плоды, результаты.

— На Евро-2016 также стало очевидно, что "хулиганство" заслонило собой сам спорт. Считаете ли вы, что на мундиале в России может произойти нечто подобное?

— Я думаю, что на ЧМ будет большой контроль и такого не произойдет. Да, будут фанаты, будут флаги, но безобразия, как драки или дымовые шашки, которые бросают на поле, я думаю, этого не будет. За этим будут следить очень строго.

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— Я думаю, прежде всего мы должны выйти из группы. И мы обязательно выйдем. А дальше все зависит от соперника. Обратить внимание можно на Кокорина, Смолова и некоторых молодых ребят, как Кузяев, например.

— Кто выиграет чемпионат мира?

— Я думаю, что в финале будут немцы и бразильцы. Кто выиграет, я не знаю. А болеть я буду за своих и за испанцев, и не скидываю их со счетов.

Сборная Испании сейчас находится в очень хорошей форме, и игроки подобраны сильные. К старой системе Луиса Арагонеса (тренер испанской сборной с 2004 по 2008 годы. — Ред.) добавилась техника и скорость. Поэтому сборная очень хорошая и достойна внимания.

- Кстати, этот чемпионат станет последним международным соревнованием для Иньесты. Что вы можете сказать о нем как об игроке?

— Это великолепный игрок, который умеет все: он может отдать, отбить, обвести. О нем много говорить не надо, просто феноменальный игрок. А насчет заката карьеры, думаю, это возраст. Он достиг уже многого, решил закончить. Может, пойдет по тренерскому пути. И я хотел бы пожелать ему счастья, здоровья на его пути.

- За каким игроком на этом ЧМ вы будете следить с особым интересом?

— За Месси. Роналду более прямолинейный, забивающий игрок. Месси все-таки более своеобразный. Он может и забить, и отдать, и обыграть.