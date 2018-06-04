Лотар Маттеус: болельщики приедут ради футбола, а уедут с любовью к России

Чемпион мира 1990 года Лотар Маттеус поделился ожиданиями от мундиаля, сделал прогноз относительно возможных победителей турнира и назвал имя своего любимого игрока в составе сборной Германии.

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik, Ксения Набаткина. Легендарный немецкий футболист Лотар Маттеус приехал в Москву, чтобы представить жителям российской столицы кубок мира, за который совсем скоро будут бороться лучшие команды планеты.

Чемпион мира - 1990 охотно говорил о любви к футболу, симпатиях к России и своих фаворитах на предстоящем турнире.

- Поделитесь впечатлениями от тура кубка чемпионата мира по футболу?

- Я рад, что приехал в Москву как посол футбола, как часть этого большого тура. На самом деле он впервые состоялся в 2006 году у меня на родине, в Германии, и я очень горд, что могу презентовать этот кубок сегодня здесь, в России. Кубок проехал огромные расстояния, побывал во множестве городов, и через 29 дней его вручат новым победителям.

Я слежу за чемпионатами мира с 1970 года, посмотрел три турнира, в пяти принял участие как профессиональный футболист, и вот сейчас уже пятое мировое первенство, на котором я буду работать в качестве журналиста. В 1990 году мне удалось стать чемпионом мира и выиграть этот кубок - о таком в детстве я даже не мечтал.

Футбол - это то, что связывает всех вне зависимости от страны, возраста, цвета кожи. Я уверен, что этот чемпионат станет еще одним штрихом в истории футбола и что Россия примет болельщиков со всего мира с распростертыми объятиями. Для страны это огромная возможность представить себя в том свете, в котором ее еще никто не знает. Я хочу пожелать России того, что случилось в Германии в 2006 году: пусть болельщики приедут сюда как любители футбола, а уедут уже как фанаты России. Следующие пять недель пройдут под звездой футбола, весь мир будет смотреть на вашу страну.

Кстати, я сам часто бываю в России, потому что у меня русская жена.

- Что для вас значит чемпионат мира?

- Для меня говорить о футболе - это всегда значит страсть, любовь, эмоции. Чемпионат мира - особенный турнир не только для зрителей, но и для игроков, я выиграл его 28 лет назад и это вывело мою карьеру на новый уровень. Невероятное чувство, которое я никогда не забуду, - после финального матча получить в качестве капитана сборной Германии кубок мира из рук президента ФИФА.

- Чего ждете от предстоящего турнира?

- Я фанат футбола и надеюсь увидеть интересные игры. Конечно, мне хотелось бы, чтобы победила Германия, но будет очень сложно попасть на пьедестал. Я думаю, этот турнир для болельщиков, для атмосферы праздника, поэтому победителем в любом случае будет футбол.

© Sputnik / Евгения Новоженина Чемпион Европы и мира по футболу Лотар Маттеус

- Но кто все-таки выиграет, на ваш взгляд?

- Конечно, я надеюсь, что выиграет сборная Германии. У нас очень хорошая команда, но есть еще несколько фаворитов, например, Бразилия, Испания, Аргентина с Месси. Сильная команда у Франции, но я не очень верю в их успех, потому что их игроки проводят некоторые встречи на очень высоком уровне, а в следующих играют плохо. Но я считаю, что, если ты хочешь выиграть чемпионат мира, демонстрировать высочайший уровень нужно всегда, потому что во втором раунде каждая игра финальная: если выигрываешь - проходишь дальше, если проигрываешь - вылетаешь. Поэтому я думаю, что чемпионом будет та команда, которая продемонстрирует такой же менталитет победителей, как Германия в 2014-м.

- Сборная Бразилии стала сильнее, чем четыре года назад?

- Абсолютно. Четыре года назад в Рио-де-Жанейро я смотрел большинство игр, и сборная Бразилии очень зависела от Неймара, в этом была одна одна из ключевых проблем. Сейчас у них новая команда, новый тренер и другой уровень взаимопонимания, поэтому, я думаю, они одни из фаворитов этого чемпионата мира. Бразилия выглядит сильнее и гораздо более организованной, чем четыре года назад.

© Sputnik / Антон Денисов Кубок ЧМ-2018 по футболу в аэропорту "Шереметьево"

- Стала ли за это время сильнее сборная Германии?

- Германия не может стать сильнее, чем четыре года назад, а только показать такой же результат, тогда я буду счастлив.

- У вас есть любимый немецкий игрок сейчас?

- В сборной Германии мой любимый игрок сейчас Тони Кроос, он отлично проявляет себя, но у нас много других классных игроков на всех позициях: вратари, защитники, полузащитники, нападающие. Мне нравится стиль игры, который демонстрирует сборная, и я буду с удовольствием за ней наблюдать.

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- Хорошая команда, отличное молодое поколение. Я думаю, Испания может удивить нас. Уверен, они выступят лучше, чем на прошлом чемпионате мира, когда отправились домой после первого раунда плей-офф. Сейчас Испания входит в топ-4.

- Чем будете заниматься вы во время турнира?

- Мне придется много работать, потому что я ваш коллега и вот уже пятый чемпионат тружусь как журналист, сотрудничал с несколькими медиа, в их числе FOX Sports, английская The Sun, немецкие газеты, мои персональные партнеры и спонсоры. Многое нужно будет сделать, но я надеюсь увидеть несколько игр вживую на стадионах.