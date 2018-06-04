Невесомость не помеха: космонавты сыграли в футбол на МКС

Смотрите на видео, как российские космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев провели футбольный матч на Международной космической станции (МКС).

На МКС российские космонавты Антон Шкаплеров и бортинженер Олег Артемьев сыграли в футбол мячом Telstar-18, который будет использован в первом матче чемпионата мира по футболу в России.

На кадрах с МКС видно, как космонавты в футболках с логотипами ЧМ-2018 обмениваются пасами на фоне российского флага.

© Sputnik / Григорий Сысоев На сайте ФИФА начался заключительный этап продаж билетов на ЧМ-2018

Матч прошёл в японском модуле "Кибо". В условиях невесомости космонавты пытались забить друг другу гол в импровизированные ворота, одними из которых стал квадратный проход в американский модуль "Гармония".

Спортивный снаряд вернут на Землю 3 июня, где он будет задействован в церемонии открытия соревнований мирового первенства.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.



Матчи пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Калининграде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Волгограде. Матч открытия состоится в Москве на стадионе "Лужники" 14 июня. Финал турнира пройдет также в "Лужниках" 15 июля.