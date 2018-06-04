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Сборная РФ по футболу

Определены номера футболистов сборной России на чемпионате мира - 2018

© РФС
Новости ЧМ-2018
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На групповом этапе домашнего чемпионата мира сборная России сыграет с футболистами из Саудовской Аравии и Египта.

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. Стали известны номера, под которыми будут выступать футболисты сборной России на домашнем чемпионате мира.

Окончательная заявка российской команды на турнир была объявлена в воскресенье, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

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Список номеров, под которыми игроки сборной России будут заявлены на чемпионат мира, выглядит следующим образом:

Вратари: 1. Игорь Акинфеев, 20. Владимир Габулов, 12. Андрей Лунев;

Защитники: 14. Владимир Гранат, 4. Сергей Игнашевич, 13. Федор Кудряшов, 3. Илья Кутепов, 5. Андрей Семенов, 23. Игорь Смольников, 2. Марио Фернандес;

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Полузащитники: 8. Юрий Газинский, 17. Александр Головин, 9. Алан Дзагоев, 21. Александр Ерохин, 18. Юрий Жирков, 7. Далер Кузяев, 11. Роман Зобнин, 19. Александр Самедов, 16. Антон Миранчук, 6. Денис Черышев.

Нападающие: 22. Артем Дзюба, 15. Алексей Миранчук, 10. Федор Смолов.

Сборная России на групповом этапе домашнего чемпионата мира - 2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля, сыграет со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.




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