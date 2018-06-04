Определены номера футболистов сборной России на чемпионате мира - 2018

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. Стали известны номера, под которыми будут выступать футболисты сборной России на домашнем чемпионате мира.
Окончательная заявка российской команды на турнир была объявлена в воскресенье, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.
Вратари: 1. Игорь Акинфеев, 20. Владимир Габулов, 12. Андрей Лунев;
Защитники: 14. Владимир Гранат, 4. Сергей Игнашевич, 13. Федор Кудряшов, 3. Илья Кутепов, 5. Андрей Семенов, 23. Игорь Смольников, 2. Марио Фернандес;
Нападающие: 22. Артем Дзюба, 15. Алексей Миранчук, 10. Федор Смолов.
Сборная России на групповом этапе домашнего чемпионата мира - 2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля, сыграет со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.