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Чемпионат мира по футболу 2018

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Официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 Telstar 18, архивное фото

Церемония вручения наград ФИФА-2018 пройдет 24 сентября в Лондоне

© Sputnik / Александр Вильф
Новости ЧМ-2018
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Награждения будут происходить в девяти номинациях, выбирать победителей будут сами игроки, тренеры, болельщики и представители СМИ.

ТАШКЕНТ, 31 мая - Sputnik. Церемония вручения наград ФИФА-2018 года состоится 24 сентября в Лондоне.

Предусмотрены девять номинаций: лучший футболист, лучшая футболистка, лучший тренер, лучший тренер женских команд, лучший вратарь, приз имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол, приз за честную игру (fair play), FIFA Fan Award, символическая сборная.

В определении победителей будут участвовать в том числе игроки, тренеры, болельщики и СМИ.

Чемпионат мира по футболу — 2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу 2018 года в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.

 




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