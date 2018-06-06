16:03 06 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Прилет в Сочи. В ожидании багажа.

Таможня дает добро: ФТС выпустила памятку для болельщиков чемпионата мира

© Sputnik /
Новости ЧМ-2018
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В памятке доступно и понятно указано количество денег, килограммов багажа на человека и литров алкоголя, которые можно провезти с собой, а также какие предметы и в каком количестве разрешается вывезти из России.

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Федеральная таможенная служба (ФТС) России выпустила памятку для туристов и болельщиков, прибывающих на чемпионат мира по футболу 2018 года.

Как сообщает ФТС, в Россию уже начали прибывать первые туристы и болельщики.

"Одними из первых, с кем встретятся наши гости на российской земле, станут сотрудники Федеральной таможенной службы. Чтобы эта встреча была приятной и максимально простой, ФТС России подготовила и разместила на своем официальном сайте памятку путешественника, в которой в доступной форме разъясняются основные таможенные правила, ограничения и запреты на ввоз и вывоз товаров физическими лицами", — говорится в сообщении.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи состоятся в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи.

Теги:
чемпионат мира по футболу, Таможенная служба РФ, ФИФА, Россия



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