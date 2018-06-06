19:09 06 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Просто космос: в Екатеринбурге открылся капсульный отель

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В преддверии ЧМ-2018 любителям футбола свои люки открыл капсульный отель: он поражает воображение посетителей "космическим" дизайном.

В каждом номере есть телевизор, зеркало, сейф, обычная и USB-розетки. В помещении отеля также есть общие душевые кабинки и столовая.

Цена за "капсулу" чуть дороже места в хостеле, стоимость начинается от 900 рублей в сутки.

Теги:
чемпионат мира по футболу



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