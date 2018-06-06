Просто космос: в Екатеринбурге открылся капсульный отель

В каждом номере есть телевизор, зеркало, сейф, обычная и USB-розетки. В помещении отеля также есть общие душевые кабинки и столовая.
Цена за "капсулу" чуть дороже места в хостеле, стоимость начинается от 900 рублей в сутки.
В преддверии ЧМ-2018 любителям футбола свои люки открыл капсульный отель: он поражает воображение посетителей "космическим" дизайном.
В каждом номере есть телевизор, зеркало, сейф, обычная и USB-розетки. В помещении отеля также есть общие душевые кабинки и столовая.
Цена за "капсулу" чуть дороже места в хостеле, стоимость начинается от 900 рублей в сутки.
Азиатский банк тестирует программное обеспечение для банкоматов, разработанное UzCard.
Мероприятие организовали Российский центр науки и культуры, Посольство Российской Федерации в Узбекистане и Союз писателей.
Основной темой бизнес-форума в Пекине, приуроченного к заседанию Делового совета Шанхайской организации сотрудничества, стало содействие развитию бизнеса, в том числе укрепление деловых связей между странами-участницами организации.
Министр здравоохранения Казахстана неожиданно нагрянул в больницы Алматинской области и остался недоволен.
После резонансного убийства 20-летней бишкекчанки, похищенной с целью женитьбы, активисты призвали кыргызстанцев перестать красть невест.
Россия по просьбе Таджикистана направит в республику еще одну группу педагогов для обучения таджикских школьников русскому языку.
Известный российский блогер азербайджанского происхождения Гусейн Гасанов устроил заезд на Ferrari по Садовому кольцу с огромной скоростью, и теперь ему грозят неприятности.
Пожилого немца на тракторе с прицепом в виде огромной пивной бочки засняли в пункте пропуска "Берестовица". Как выяснилось, бочка – это дом на колесах.
Число людей, купивших у мошенников фальшивые путевки в Абхазию, достигло нескольких сотен. Как обезопасить себя – в материале Sputnik.
Армянский премьер Пашинян, когда "ковал революцию", простудился, - врач-армянин из Франции услышал кашель министра и решил вернуться на родину.
Латвийский Сейм разработал поправки к закону об электронных СМИ, согласно которым не менее 20% транслируемых радиостанциями фонограмм должны быть латышскими.
Парламент Литвы рассмотрит трехлетний план повышения акцизов на табачную продукцию – сборы будут расти ежегодно.
В Тирасполь съехались иностранные дипломаты, представляющие 18 стран мира, чтобы оценить инвестиционную привлекательность приднестровского региона.
Волонтер c Украины, проживающий в Эстонии, отправил письмо президенту Керсти Кальюлайд с просьбой не оказывать финансовую поддержку Украине.
О числе задержанных за нарушение государственной границы Южной Осетии рассказали в КГБ республики.
Министр здравоохранения Казахстана неожиданно нагрянул в больницы Алматинской области и остался недоволен.
После резонансного убийства 20-летней бишкекчанки, похищенной с целью женитьбы, активисты призвали кыргызстанцев перестать красть невест.
Россия по просьбе Таджикистана направит в республику еще одну группу педагогов для обучения таджикских школьников русскому языку.