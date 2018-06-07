11:28 07 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Подготовка к товарищескому матчу сборных Узбекистана и Уругвая

Матч Уругвая и Узбекистана покажут в прямом эфире два телеканала

© Федерация футбола Узбекистана
Новости ЧМ-2018
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Встреча состоится в Монтевидео 8 июня в 04:00 по ташкентскому времени.

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Товарищеский матч сборных Узбекистана и Уругвая покажут в прямом эфире телеканалы Sport и "Матч ТВ", сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Встреча состоится в Монтевидео 8 июня в 04:00 по ташкентскому времени.

Ранее национальные сборные Узбекистана и Уругвая встречались только на уровне молодежных команд. Кроме того, команда республики впервые сыграет со сборной, выигрывавшей чемпионат мира.

Напомним, на чемпионате мира — 2018 Уругваю предстоит сыграть против России 25 июня, против Египта 15 июня и против Саудовской Аравии 20 июня.

Сборная Уругвая по футболу
© Sputnik / Мария Плотникова
Сборная Узбекистана по футболу впервые сыграет с чемпионами мира
В сборную Узбекистана на товарищеский матч вызваны следующие игроки.

Вратари: Ботирали Эргашев ("Навбахор"), Умид Эргашев ("Насаф"), Эльдор Суюнов ("Пахтакор").

Защитники: Рустам Ашурматов ("Бунёдкор"), Санъат Шихов ("Бухара"), Акрам Комилов ("Бунёдкор"), Достон Турсунов ("Нефтчи"), Ислом Кобилов ("Бунёдкор"), Шерзод Агзамов ("Пахтакор"), Шухрат Мухаммадиев ("Локомотив"), Аббос Отахонов ("Металлург").

Полузащитники: Одил Хамробеков ("Насаф"), Азиз Ганиев ("Насаф"), Жавохир Сидиков ("Коканд-1912"), Азиз Тургунбаев ("Навбахор"), Жасур Яхшибаев ("Пахтакор"), Жалолиддин Машарипов ("Пахтакор"), Икром Алибаев ("Локомотив"), Ислом Кенжабоев ("Насаф"), Хуршид Гиёсов ("Бунёдкор"), Сардор Собирходжаев ("Бунёдкор").

Нападающие: Забихилло Уринбаев ("Металлург"), Бобир Абдихаликов ("Насаф").

Теги:
Уругвай



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