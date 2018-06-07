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Чемпионат мира по футболу 2018

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Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным

Путин о новых спортплощадках: они не должны превращаться в рынки

© Sputnik / Алексей Дружинин
Новости ЧМ-2018
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Бывший главный тренер футбольной сборной России вышел на связь с президентом России и рассказал о готовности спортобъектов к чемпионату мира, а также о реформах, проводимых в российском футболе.

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Владимир Путин во время Прямой линии отметил, что новые построенные спортивные сооружения не должны повторить судьбу объектов 90-х годов, когда те переделывали в рынки.

Бывший главный тренер футбольной сборной России, московского ЦСКА, обладатель кубка УЕФА Валерий Газзаев вышел на связь из фан-зоны на Воробьевых горах.

Наивные путешественники на стадионе
© Sputnik /
На чемпионат мира в страну, которая держит свое слово
"В прошлом году на Прямой линии вы задали мне вопрос по качеству и будущему нашего футбола. Ваш вопрос я воспринял как прямое поручение — поработать в нужном направлении. Вместе с коллегами мы разработали и просмотрели практически весь мировой футбол, все лучшие национальные чемпионаты мира и Европы, разработали программу реформирования российского футбола, разработали программу реформирования национального чемпионата, для того чтобы вовлечь в систему детско-юношеского, профессионального, любительского и массового футбола все регионы Российской Федерации", — сообщил Газзаев.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.




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