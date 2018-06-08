16:49 08 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Подготовка к ЧМ-2018 по футболу

РФС запустил национальную кампанию по поддержке сборной России

© Sputnik / Мария Плотникова
Новости ЧМ-2018
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Акция "Играй за нас. За всех. За каждого!" проходит в преддверии чемпионата мира — 2018, который начнется 14 июня.

ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. Российской футбольный союз запускает национальную кампанию по поддержке сборной России по футболу "Играй за нас. За всех. За каждого!", а также сайт для болельщиков тыуменяодна.рф, сообщает пресс-служба РФС.

В рамках акции, приуроченной к чемпионату мира — 2018, в парках, на площадях и в торговых центрах России пройдут развлекательные мероприятия и флешмобы.

Кроме того, там появятся 3D-фотозоны раздевалки сборной и зоны виртуальной реальности, которые позволят всем желающим оказаться на стадионе "Лужники" на старте чемпионата мира.

"Мы очень хотим, чтобы такой грандиозный праздник, как чемпионат мира по футболу, объединил российское общество, а игроки сборной поняли, как страна ждет это событие и верит в команду!", — передает пресс-служба слова исполняющего обязанности главы РФС Александра Алаева.

Ключевыми элементами лендинга тыуменяодна.рф станут видео о российской команде по футболу, а также возможность через специальную форму задать вопрос любимому спортсмену или записать пожелания.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Теги:
переподготовка, Акция, FIFA 2018



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