Касымов: для попадания на ЧМ в России сборной Узбекистана не хватило удачи

Экс-футболист и тренер Мирджалол Касымов о современных технологиях в футболе, шансах Равшана Ирматова оказаться в финале чемпионата мира и опыте зарубежных наставников.

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Известный советский и узбекский футболист, а ныне главный тренер ташкентского "Бунёдкора" Мирджалол Касымов поделился со Sputnik воспоминаниями о своей карьере и ожиданиями от предстоящего чемпионата мира в России.

Бригада Ирматова должна работать как часы

- Чего не хватило сборной Узбекистана для попадания на ЧМ в Россию?

- Наверное, где-то не хватило удачи. Попадания команды на чемпионат мира хотели все: болельщики, народ, футболисты, тренеры, руководство. В последней игре против корейцев надо было просто забить. Я помню этот момент, когда Азиз Хайдаров пробил и попал в штангу. Сейчас можно говорить по-разному, время прошло. Старались, бились, был хороший шанс выйти на чемпионат мира в России, но в любом деле должна сопутствовать удача. Надо не смотреть в прошлое, а делать правильные выводы на будущее и готовиться.

- За кого будете болеть на этом чемпионате мира и кого считаете фаворитом?

- В первую очередь буду болеть на этом чемпионате за нашего близкого друга Равшана Ирматова. Он рекордсмен по числу матчей на чемпионатах мира, где он был судьей. Пусть удача сопутствует ему, пусть все матчи пройдут на хорошей ноте, потому что многое зависит не только от Равшана, но и от лайнсменов. Желаю, чтобы как часы они сработали. Хотелось бы, чтобы и дальше на чемпионатах мира работал и когда-нибудь судил финал.

- Кто все-таки фаворит для вас?

- Не люблю гадать, честно говоря, непростые сборные попали на чемпионат мира. Есть Аргентина, Бразилия, испанцы могут выстрелить. Германия хорошую с физической точки зрения игру показывает. В целом я за хороший, добрый футбол.

- Может ли Равшан Ирматов судить финал чемпионата мира в России?

- Почему нет? Но для этого важно отработать все другие матчи без ошибок. Конечно, будет непросто и психологически, и физически, но я думаю, что он большой профессионал и полностью готов. Как я говорил, все зависит не только от него, но и от помощников, лайнсменов - если сработают как часы, он может быть в финале. Надеюсь, именно он будет судить в России финальную игру, а мы от души поболеем.

JUNG YEON-JE / AFP Футбольную сборную Узбекистана будут тренировать четыре человека

- Безусловно! Мы же видели Олимпиаду в Сочи. Думаю, болельщики, которые приедут в Россию на чемпионат мира, останутся довольны, ведь для них создадут все условия. Без сомнения, турнир оставит у них хорошие впечатления.

- Собираетесь ли посетить какие-нибудь матчи во время чемпионата?

- Хотелось бы. На прошлом чемпионате мир в Бразилии мне повезло увидеть своими глазами финал Германия - Аргентина. Там совсем другая атмосфера: чувствуется, что это самый большой турнир, который случается раз в четыре года. В этом году пока не знаю. У нас пока перерыв в чемпионате Узбекистана, мы будем на сборах, поэтому, скорее всего, посмотрю по телевизору.

Футбол - для удовольствия, видеоповторы - для справедливости

- Как изменился футбол с тех времен, когда вы играли?

- Футбол стал быстрее, командная игра изменилась. Футбол не стоит на месте, быстро развивается. Когда сборная Узбекистана ездила на товарищеские матчи с Марокко и Сенегалом, получилось съездить и посмотреть, что африканские команды тоже развиваются. Все научились играть в футбол. Думаю, и на чемпионате мира в России посмотрим хорошие игры по темпу, мышлению, командному взаимодействию и индивидуальному мастерству.

- Какие матчи у вас остались в памяти в качестве футболиста и тренера?

- Много таких. Когда сборную Японии выиграли, китайцев 4:2, когда стали чемпионами Европы, мира (имеется в виду победа на чемпионате мира среди юношей 1987 года и чемпионатах Европы среди юношей в 1987 и 1988 годах. - Прим. ред.) - это когда я сам играл. Бывали игры, когда при ничьей забиваешь гол и команда выигрывает, или проигрываешь, но удается переломить ход матча. Такие матчи случались и когда я выступал за сборную Узбекистана. Помню, как мы выиграли у Туркмении 1:0, сложная игра была...

Многие матчи смотрел по телевизору, а ощущения были, как от финала чемпионата мира, который я наблюдал на стадионе в Бразилии. Например, в финале Лиги чемпионов 2005 года "Ливерпуль" после первого тайма проигрывал "Милану" 0:3, а в итоге было 3:3 и "Ливерпуль" победил в серии пенальти. И таких матчей очень много.

- Если бы вы вернулись в прошлое, стали бы вы опять футболистом? И в чемпионате какой страны играли бы?

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Касымов: на ЧМ-2018 в России Узбекистан будет болеть за Равшана Ирматова

- Во-первых, это невозможно - вернуться в прошлое, но я не жалею о пройденном пути. Были, конечно, подъемы и спады, но для меня главное, чтобы в душе хотя бы одного человека от моих действий остался приятный след. И тот миг, когда сам получал удовольствие и дарил радость болельщикам, его ни за какие деньги не купишь.

- Как современные технологии влияют на футбол?

- Я уже говорил, что он быстро развивается. Думаю, видеоповторы ввели не зря: все мы люди, с одного ракурса увидишь одно, а с другого другое. Человеческий фактор имеет влияние. Это не значит, что надо часто останавливать игру. Думаю, со временем введут определенные правила. Чтобы можно было, как в большом теннисе, например, останавливать игру только по 2-3 раза и видеоповтор посмотреть. Кроме того, разработчики этих технологий многое изучали, учитывали, так что технологии не должны сильно повлиять на темп игры.

Конечно, и судьи, и игроки тоже люди, поэтому всегда влияет человеческий фактор. Помните, Марадона когда-то забивал рукой? Это ведь тоже человеческий фактор.

Думаю, видеоповторы ввели потому, что болельщики, которые приходят поддержать свою сборную, хотят справедливости.

Чему научит Жозе Моуриньо

- Кто ваш кумир среди иностранных тренеров?

- У каждого можно что-то взять. Со многими работал: и Валерий Газзаев, и Берадор Хасанович Абдураимов, и Александр Пискарев, и Борис Петрович Игнатьев, Александр Тарханов - у каждого что-то брали, адаптировали, потому что все-таки в Узбекистане менталитет совсем другой. Европейцев, конечно, тоже смотрим. Тот же Моуриньо, например (Жозе Моуриньо - главный тренер "Манчестер Юнайтед". - Прим. ред), который умеет играть на результат. Да, в первую очередь игра должна радовать болельщиков, но бывают в карьере такие моменты, когда приходится играть только на результат. Вот Моуриньо однажды, кажется, в "Челси", убрал всех нападающих и выпустил вместо них защитников, чтобы удержать счет.

Мне еще нравятся Хосеп Гвардиола, Зинедин Зидан - у каждого можно взять по чуть-чуть, потом применить здесь. Хотя, конечно, со стороны все может выглядеть не так, как внутри.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Миржалол Касымов во время тренировки

- Появятся ли в Узбекистане новые Равшаны Ирматовы?

- Безусловно. Уже есть молодые перспективные судьи. Например, Шерзод Касымов. У нас много талантов, надеюсь, будут еще. Но чтобы дойти до уровня Равшана, требуется много кропотливой работы.

Мирджалол Касымов — чемпион России по футболу, трехкратный чемпион Узбекистана, чемпион мира среди юношей - 1987 в составе сборной СССР, чемпион Европы среди юношей в 1987 и 1988 году, чемпион Азиатских игр 1994 года. В разные годы тренировал олимпийскую и национальную сборные Узбекистана по футболу. С 2017 года наставник ташкентского клуба "Бунёдкор".