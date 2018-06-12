Лионеля Месси "собрали" из камней: творчество художников в Казани

На создание этих произведений у художников ушло два месяца и около 60 кг морской гальки. Смотрите на видео, как выглядят их работы.
Мозаичные картины со звездами футбола - Лионелем Месси и Мохамедом Салахом собрали художники в Казани в преддверии чемпионата мира по футболу-2018.
На создание этих произведений у художников ушло два месяца и около 60 кг морской гальки. Смотрите на видео, как выглядят их работы.
В ближайшее время будет разработана "дорожная карта", согласно которой на базе производственных площадей ОАО "Инвестстрой" будет создан логистический центр, куда Узбекистан будет экспортировать товары без предоплаты.
Для москвичей и гостей столицы в парках пройдут праздничные мероприятия, встречи с футболистами, а также выступят музыкальные коллективы, всего запланировано более 40 концертов.
Стороны обсудили перспективы сотрудничества в различных форматах, в июне Евросоюз начнет консультации со странами-участницами по мандату на переговоры для заключения с Узбекистаном нового СПС.
Лауреат Нобелевской премии мира, глава института энергетики и ресурсов в Нью-Дели рассказал, как Астане за десять лет стать супергородом.
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В Азербайджане задержали лжегадалку, которая выманивала у доверчивых граждан деньги и драгоценности, - жертвами обмана стали жители пяти районов страны.
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Блогеры из Крыма продолжают делиться впечатлениями от Абхазии: они сняли обзорные видео о путешествии по Рицинскому реликтовому национальному парку и Пицунде.
Археолог рассказал об уникальной находке, обнаруженной во время раскопок на месте усыпальницы армянских царей в селе Ахцк.
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Второе за неделю ДТП с участием бронетехники НАТО произошло в Литве – в аварии пострадал американский солдат.
С 1 июля в Молдове перестанут продавать пачки сигарет старого образца без "пугающих" картинок, напоминающих о вреде курения.
"Серебряный голос России" Олег Погудин дал интервью Sputnik Эстония после аншлагового концерта в Таллинне.
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Лауреат Нобелевской премии мира, глава института энергетики и ресурсов в Нью-Дели рассказал, как Астане за десять лет стать супергородом.
Sputnik Кыргызстан решил вспомнить, какие титулы и награды завоевали кыргызстанки, представляя страну на мировых конкурсах красоты.
Дорогая логистика и трудности с въездными документами мешают Таджикистану сделать туризм постоянным источником доходов.