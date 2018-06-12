16:52 12 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Лионеля Месси "собрали" из камней: творчество художников в Казани

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Мозаичные картины со звездами футбола - Лионелем Месси и Мохамедом Салахом собрали художники в Казани в преддверии чемпионата мира по футболу-2018.

На создание этих произведений у художников ушло два месяца и около 60 кг морской гальки. Смотрите на видео, как выглядят их работы.

Теги:
футбол, ФИФА, Леонель Месси



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