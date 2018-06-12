Лионеля Месси "собрали" из камней: творчество художников в Казани

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Логистический центр для товаров из Узбекистана построят во Владимире В ближайшее время будет разработана "дорожная карта", согласно которой на базе производственных площадей ОАО "Инвестстрой" будет создан логистический центр, куда Узбекистан будет экспортировать товары без предоплаты. 78

Мирзиёев поздравил Путина: как в стране отмечают День России Для москвичей и гостей столицы в парках пройдут праздничные мероприятия, встречи с футболистами, а также выступят музыкальные коллективы, всего запланировано более 40 концертов. 117