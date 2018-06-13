Шавкат Мирзиёев приедет в Россию на открытие чемпионата мира

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев приедет в Москву на открытие чемпионата мира — 2018 в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Ливан — Харири назвал, президент Молдовы — Игорь Додон, президент Республики Панама — Хуан Карлос Варела, избранный президент Парагвая — Бенитес, Руанды назвал, наследный принц Саудовской Аравии — Сальман Аль Сауд, президент Таджикистана, президент Узбекистана Мирзиёев, президент Республики Южная Осетия Бибилов — это те, кто будут завтра на открытии, кого мы ожидаем, кого будет принимать на открытии президент Путин вместе с руководителем ФИФА Инфантино", — заключил Песков.

Он назвал также и других гостей открытия мундиаля.

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"У нас будет президент Республики Абхазия Хаджимба, президент Азербайджана Алиев, я уже назвал, Армения — Пашинян назвал, президент Беларуси — Лукашенко, Боливию назвал, президент Казахстана Назарбаев, президент Кыргызстана Жээнбеков. Председатель президиума верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам, который завтра будет иметь встречу с президентом Путиным", — сказал Песков.

Чемпионат мира по футболу пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Откроет турнир матч сборных России и Саудовской Аравии 14 июня.