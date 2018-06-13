17:16 13 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги на пресс-конференции сборной Испании в Краснодаре.

Тренер сборной Испании Хулен Лопетеги уволен за сутки до старта ЧМ-2018

© Sputnik / Виталий Тимкив
Новости ЧМ-2018
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Королевскую испанскую футбольную федерацию не устроило, что тренер не сообщил заранее о переговорах с мадридским "Реалом".

 

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Главный тренер сборной Испании по футболу Хулен Лопетеги уволен за сутки до начала чемпионата мира в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса во время специальной пресс-конференции.

Накануне мадридский "Реал" объявил, что Лопетеги по окончании чемпионата мира в России покинет сборную страны и станет новым главным тренером клуба.

"Я не чувствую себя преданным, но проблема в том, как все было сделано: все (переговоры с "Реалом") без какого-либо участия RFEF. Мы не можем это проигнорировать. Лопетеги – безукоризненный профессионал, но форма имеет значение", — сказал Рубиалес на пресс-конференции.

Федерация получит компенсацию за расторжение контракта с 51-летним специалистом.

"Мы благодарим Хулена за все, что он сделал. Потому что он один из тех, кому принадлежит большая часть заслуги в том, что мы находимся на чемпионате мира в России, но мы вынуждены отправить его в отставку. Это является ясным посланием всем работникам RFEF, что есть правила поведения, которые должны соблюдаться", — подчеркнул он.

По словам главы RFEF, в организации узнали о контракте Лопетеги с "Реалом" за пять минут до назначения.

Лопетеги возглавил национальную команду Испании летом 2016 года, сменив у руля "Красной фурии" Висенте дель Боске. Испанцы вышли в финальную часть чемпионата мира-2018 в России с первого места в отборочной группе. В конце мая тренер продлил контракт с RFEF до 2020 года. В рамках группового этапа чемпионата мира испанцы сыграют с командами Португалии, Марокко и Ирана.

Теги:
Чемпионат мира по футболу 2018



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