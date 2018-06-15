Последний мяч в ворота сборной Саудовской Аравии был забит в дополнительное время.
Сборная России в стартовом матче чемпионата мира - 2018 в четверг на стадионе "Лужники" в Москве играет с командой Саудовской Аравии.
На портале Russia.Travel составлены интересные маршруты на семи языках для путешествий по городам России, в которых проходят матчи чемпионата мира.
Президента Узбекистана сопровождают сын Миралишер и внук Миромон.
Легендарный футболист Эдуард Малофеев рассказал Sputnik, за кого будет болеть на ЧМ-2018, о сборных, которые ему симпатичны, и фаворитах чемпионата.
До открытия чемпионата президент России намерен провести рабочие встречи с президентом Парагвая Марио Абдо Бенитесом и главой Панамы Хуаном Карлосом Варелой.