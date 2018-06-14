14:53 14 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Путин может продолжить общение с коллегами в Кремле после открытия ЧМ

Sputnik
Новости ЧМ-2018
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До открытия чемпионата президент России намерен провести рабочие встречи с президентом Парагвая Марио Абдо Бенитесом и главой Панамы Хуаном Карлосом Варелой.

ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. Президент России Владимир Путин намерен использовать матч открытия чемпионата мира по футболу на стадионе "Лужники" для общения с иностранными коллегами, сообщает РИА Новости.

Эмблема чемпионата мира по футболу 2018, который пройдет в России.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Шавкат Мирзиёев приедет в Россию на открытие чемпионата мира

Как заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, неформальное общение может продолжиться после церемонии в Кремле.

До открытия чемпионата российский лидер намерен встретиться с избранным президентом Парагвая Марио Абдо Бенитесом и главой Панамы Хуаном Карлосом Варелой.

Далее он побеседует с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым и председателем президиума верховного народного собрания КНДР Ким Ен Намом, а перед выездом на стадион встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

В четверг утром в Москву прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, он также приглашен на церемонию.

Матч открытия чемпионата мира по футболу состоится в четверг на стадионе "Лужники" в Москве, в 18:00 сборная России сыграет против Саудовской Аравии.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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