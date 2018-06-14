Делайте ваши ставки: кто может выиграть на чемпионате мира

Легендарный футболист Эдуард Малофеев рассказал Sputnik, за кого будет болеть на ЧМ-2018, о сборных, которые ему симпатичны, и фаворитах чемпионата.

Предстартовые дни чемпионата мира по футболу всегда богаты на самые разные варианты гадания на кофейной гуще. Пресловутое "что было" интересует уже в гораздо меньшей степени. Зато такие вопросы, как "что будет", "кто будет", кого ждет "казенный дом", а кого — "храм на горе", обретают грандиозную популярность.

Легендарный футболист Эдуард Малофеев вместе с колумнистом Sputnik Беларусь Русланом Васильевым решили заглянуть в завтрашний день мундиаля, стараясь найти факторы, которыми "сердце утешится". Или хотя бы успокоится.

О сборной России

— Разумеется, я всем сердцем буду сопереживать российской сборной и стану на время чемпионата мира ее самым преданным болельщиком. Шарфом махать не буду и фанатских песен не исполню, но российскому гимну подпою. Тем более что мелодия близка моей биографии — родом из СССР. Да и не забывайте, что я уроженец подмосковной Коломны. Регулярно посещаю малую родину, чувствуя неразрывную связь с этими прекрасными, жизнеутверждающими местами.

© Sputnik / Александр Вильф Кто станет хозяином чемпионата мира по футболу в 2026 году

Уверен, что многие белорусы разделят мои симпатии к российской команде. Вот уже успел прочитать, что и министр спорта господин Ковальчук тоже собрался сопереживать подопечным Станислава Черчесова. Значит, нас минимум двое! Но это шутка. Повторюсь: за россиян в Беларуси будут болеть активнее, чем за любого другого участника мундиаля.

Кстати, я уже привык к этому слову. Мундиаль! Отскакивает от зубов на "раз-два". Хотя, признаюсь, вначале было непривычно это заимствование из испанского и португальского языков. Но ничего — привык. А есть вещи, к которым адаптироваться гораздо сложнее.

Например, я понял Черчесова, когда он четко сформулировал задачу на групповой турнир: наша цель-де — выйти в плей-офф, а дальше — посмотрим, будем стремиться к большему. Вполне разумно. Но все же я бы с удовольствием услышал слова о том, какой надеждой живет команда. Вы же знаете, что Малофеев — максималист.

Последовательно решать задачи — стратегически правильно. Но мечтать — отнюдь не вредно. Полезно! А надежда — это "компас земной", как написал Николай Добронравов.

С ней, надеждой, связаны откровения, которые идут из далей былого и уводят в дали грядущего. Пусть это звучит и высокопарно, но я этого не стеснялся и раньше, а уж нынче — тем более. Тренер ведь не только специалист, отвечающий за физическую, функциональную и специально-футбольную подготовку. Функции мудрого наставника и психолога не менее важны, ибо необходимо так поработать с ребятками, чтобы они не только могли, но и хотели.

Для этого надо заслужить доверие, а уже оно начнет оказывать влияние на события мундиаля. Ведь не надо заблуждаться: российской команде для успешного выступления дома надо не только "звенеть", впечатляя высокой степенью физической и функциональной готовности, но и сокрушать оппонентов крепостью своего духа, который позволит компенсировать футбольные отставания.

А вот вопрос о состоянии российской сборной, неубедительно проведшей все последние спарринги, обсуждать, на мой взгляд, сегодня уже бессмысленно. Во-первых, она должна именно "звенеть"! Это ведь и обязательное, и необходимое условие успеха. А вот тактика, игра в четыре или пять защитников — штука вторичная, если не третичная.

© Sputnik / Антон Денисов В Москве открылся Международный вещательный центр ЧМ-2018

Поэтому, если все на сборе в альпийском среднегорье делалось правильно, если трудились по направленностям и повышению качеств, если правильно заложена "функция"… Впрочем, не буду грузить терминологией, просто констатирую: в случае грамотной тренерской работы команда может предстать преображенной с самого первого матча с Саудовской Аравией.

Но чего гадать, зачем разводить прогнозную канитель, если в четверг все увидим своими глазами?

О Смолове как лидере

— Увы, это наша общая — и российская, и белорусская — беда. Почти полное отсутствие ребят, которых бы с полным основанием можно было назвать "футбольными умницами", обладающими оригинальными, фамильными достоинствами. Но тем выше цена морально-волевых, духовных качеств.

Впрочем, надо признать, что и группа, в которой предстоит бороться за путевку в плей-офф россиянам, комфортная. Занять второе, а то и первое место в споре с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией вполне возможно. Чтобы затем, взяв хороший разгон, продолжить по-спортивному дерзить.

© Sputnik / Julia Chestnova Сборная Панамы прилетела в Россию в панамах 8

Если будут победы, то и уверенность к ребятам придет, а вместе с ней и нужный кураж. Но если кого-то выделять… Трудно, батенька. Разве что Смолов. Он, конечно, давно не отличался за сборную, и его критикуют за то, что Федор разбрасывается, смещаясь на фланги, но стоит ему забить хотя бы один мяч, как дело может пойти. Способность к творчеству, а не механическому футболу а-ля инкубатор у него присутствует.

Но для того чтобы Смолов, как и любой другой игрок, прыгнул выше головы именно на чемпионате мира, надо было каждодневно вести с ребятками воспитательную работу. Призывая к совести, убеждая в духе фразы "все можешь". Конечно, любой нормальный футболист заинтересован в своем успехе, но надо ему помочь по-настоящему пробудиться, избавиться от одолевающих его комплексов и сомнений. Как получилось у Черчесова, начнем узнавать уже с четверга.

Но штаб наставников уже сейчас наверняка понимает, в каком состоянии находится команда. Сужу по себе. Когда я ездил по России, то приходилось соглашаться на предложения, которые казались рискованными предприятиями. И действительно, приходя в команду, обнаруживал небрежное отношение к футболу. А разговорная речь — все мат да мат.

© Sputnik / Юлия Честнова Как вести себя во время матчей ЧМ-2018: инструкция для болельщиков

Об ожиданиях от ЧМ 2018

Но через неделю брани становилось меньше, через три — удавалось ребят размять, как тесто, они становились другими людьми. Откликались на очень суровые требования, не ропща и понимая, что Малофеев их очень любит, желает только добра. И каждому в отдельности, и всей команде.

— Разумеется, я в курсе, что уже несколько авторитетных зарубежных коллег, например, голландец ван Гал, высказались пессимистично относительно российского мундиаля. Что ж, не буду скрывать — разделяю их опасения. Все эти антифутбольные тактики, с пасами назад, бесконечными поперечными передачами, с контролем мяча ради самого факта контроля, а то и вовсе отказ от владения, установкой возле своей штрафной площади баррикад, что нынче зовутся "автобусом", — реальная угроза.

Однако! Вот и посмотрим, кто из тренеров думает об интересах болельщиков, и думает ли о них кто-нибудь вообще. Ведь если взять те же длинные диагональные или продольные передачи, которые нынче чуть ли не повсеместно придаются анафеме, то ситуация просто смешная. Такой неточный пас, естественно, нивелирует игру до уровня "бей — беги". Но когда передача уместна, своевременна и находит адресата, то это лучший катализатор для высоких скоростей, острокомбинационного выяснения отношений. Только надо готовить игроков, которые их способны исполнить, что сложнее, чем вырастить очередного "волкодава" в опорную зону.

О "симпатичных" сборных

А в идеале каждая атака должна завершаться ударом по воротам, к чему и надо стремиться. Вот и посмотрим на материале мундиаля в России, куда и как развивается футбол. Не хочется, чтобы ван Гал был прав, хотя это вполне возможно.

— Тем не менее есть команды, которые уже произвели на меня выигрышное впечатление. Например, бразильцы, которые ловко выдергивали на себя австрийцев, а затем разрывали их оборону. Пример этого спарринга наглядно показал, как против соотечественников Пеле играть ни в коем случае нельзя. Все соперники должны мотать себе на ус. Причем разгром австрийцев и был следствием поперечных, академичных пасов, приводивших к обрезкам.

Мое отношение к Неймару? Очень уважительное. Конечно, он многим неприятен за любовь к провокациям и симуляции, но это однозначно мастер. Повзрослев, Неймар стал серьезнее, хотя склонность к пижонству у него в крови. Поэтому мой главный любимчик — Месси. Очень хочу, чтобы Лео выиграл титул, а значит, окончательно укрепился в реноме величайшего игрока современности. Для этого и ему самому надо сработать ярче, чем на предыдущих мундиалях, и вся аргентинская сборная должна соответствовать своему лидеру.

© Sputnik / Антон Денисов Лотар Маттеус: болельщики приедут ради футбола, а уедут с любовью к России

Именно по этой причине не верю в бенефис Салаха. Египтянин — зависимый игрок, и одно дело — блистать у Клоппа в "Ливерпуле" (немец — мой любимый сегодня тренер), и совсем другое — потащить свою национальную команду с другим подбором игроком, другой футбольной философией, иным менталитетом.

Мой список фаворитов, в принципе, традиционен. Еще ФРГ, конечно. Обязательно Франция. Мне нравится их новый форвард — Мбаппе. Хороший, талантливый мальчик. В нем видны задатки и дриблера, и бомбардира. Испания — да, Португалия — скорее всего, нет. Но футбол славен неожиданностями, о чем тоже не забываю.