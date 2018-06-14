Шавкат Мирзиёев сделал фото с Забивакой на открытии ЧМ в Москве

ТАШКЕНТ, 14 июн - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Москву для участия в церемонии открытия чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба главы республики.

Мирзиёева пригласил на церемонию российский лидер Владимир Путин. В международном аэропорту Внуково-2 главу Узбекистана поприветствовал официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года - волк Забивака.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Шавкат Мирзиёев приедет в Россию на открытие чемпионата мира

Шавкат Мирзиёев расписался на официальном мяче мундиаля, а также вместе с сыном Миралишером и внуком Миромоном сфотографировался с Забивакой.

Церемонию открытия чемпионата мира по футболу также посетят главы Абхазии, Азербайджана, Беларуси, Боливии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Панамы, Парагвая, Руанды, Саудовской Аравии, Таджикистана, Южной Осетии, премьер-министр Ливана, глава правительства Армении и председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев оставил автограф на футбольном мяче чемпионата мира

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.