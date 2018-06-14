18:33 14 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Шавкат Мирзиёев сфотографировался с официальным талисманом чемпионата мира по футболу 2018 года

Шавкат Мирзиёев сделал фото с Забивакой на открытии ЧМ в Москве

Пресс-служба президента Узбекистана
Новости ЧМ-2018
Получить короткую ссылку
38570

Президента Узбекистана сопровождают сын Миралишер и внук Миромон.

ТАШКЕНТ, 14 июн - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Москву для участия в церемонии открытия чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба главы республики.

Мирзиёева пригласил на церемонию российский лидер Владимир Путин. В международном аэропорту Внуково-2 главу Узбекистана поприветствовал официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года - волк Забивака.

Эмблема чемпионата мира по футболу 2018, который пройдет в России.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Шавкат Мирзиёев приедет в Россию на открытие чемпионата мира
Шавкат Мирзиёев расписался на официальном мяче мундиаля, а также вместе с сыном Миралишером и внуком Миромоном сфотографировался с Забивакой.

Церемонию открытия чемпионата мира по футболу также посетят главы Абхазии, Азербайджана, Беларуси, Боливии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Панамы, Парагвая, Руанды, Саудовской Аравии, Таджикистана, Южной Осетии, премьер-министр Ливана, глава правительства Армении и председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам.

Шавкат Мирзиёев оставил автограф на футбольном мяче чемпионата мира
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев оставил автограф на футбольном мяче чемпионата мира

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

 

Теги:
Чемпионат мира по футболу 2018, Шавкат Мирзиёев



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Назарбаев: Си Цзиньпин назвал меня старшим братом
    По-братски

    Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин назвал главу Казахстана Нурсултана Назарбаева старшим братом.

  • Архивное фото президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова на борту самолета
    Проще надо быть

    В аппарате президента Кыргызстана объяснили, почему Сооронбай Жээнбеков вылетел с рабочим визитом в Россию обычным рейсом.

  • Новорожденные дети, архивное фото
    Большая семья

    В Согдийской области Таджикистана 35-летняя женщина родила четверых близнецов – троих мальчиков и одну девочку.

  • Граница, фото из архива
    Провести границу

    В МИД Азербайджана рассказали, как идет процесс делимитации границ республики с Грузией и Россией.

  • Безымянный зубренок из Минского зоопарка
    Скажите, как его зовут?

    Родившемуся в мае в Минском зоопарке зубренку ищут имя. Администрация зоопарка попросила о помощи всех неравнодушных и объявила конкурс на лучшую кличку.

  • Туристы из России отдыхают в Абхазии
    Не имей 100 рублей…

    Сотни россиян стали жертвами аферистов, которые продавали "липовые" путевки в Абхазию. Некоторые отельеры республики вызвались приютить туристов за свой счет.

  • Праворульный автомобиль
    По просьбам трудящихся

    Вернет ли новое правительство Армении во главе с Николом Пашиняном гражданам республики автомобили с правым рулем?

  • Алехандро Мартинес Велес, Испания. Беженцы в Белграде
    Пустой дом

    Почему пустует новый центр по размещению беженцев в Муцениеки, на строительство которого потратили почти два миллиона евро?

  • Игналинская АЭС
    Маловато будет!

    Полмиллиарда евро, которые Европейская комиссия собирается выделить на демонтаж Игналинской АЭС, недостаточно, заявил премьер-министр Литвы.

  • Обед
    Детский русский

    В Румынии откроют первый русскоязычный детский сад в рамках проекта по развитию экономических, культурных и спортивных связей с Россией.

  • Грузовой пассажирский паром Петербург в порту Пальяссааре
    В темноте

    Арестованный эстонскими властями за долги российский паром "Петербург" во второй раз отключили от берегового электроснабжения.

  • Митинг на улице Московская
    Быстрое решение

    Водоснабжение в районе Цхинвала, где накануне прошел митинг жителей, восстановили в течение нескольких часов.

  • Назарбаев: Си Цзиньпин назвал меня старшим братом
    По-братски

    Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин назвал главу Казахстана Нурсултана Назарбаева старшим братом.

  • Архивное фото президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова на борту самолета
    Проще надо быть

    В аппарате президента Кыргызстана объяснили, почему Сооронбай Жээнбеков вылетел с рабочим визитом в Россию обычным рейсом.

  • Новорожденные дети, архивное фото
    Большая семья

    В Согдийской области Таджикистана 35-летняя женщина родила четверых близнецов – троих мальчиков и одну девочку.

Новости

Все новости
Все новости

Обзоры

Мультимедиа

В Симферополе отпраздновали День России
Как отпраздновали День России
В Китае поймали рыбу с головой голубя
К чему привела любовь рыбы и голубя: китайские рыбаки выловили мутанта
Болельщики мундиаля
С рогами, флагами и громко кричат: болельщики чемпионата мира

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054