Путин пожелал командам успеха перед матчем между РФ и Саудовской Аравией

Сборная России в стартовом матче чемпионата мира-2018 в четверг на стадионе "Лужники" в Москве играет с командой Саудовской Аравии.

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. В Москве началась церемония открытия Чемпионата мира по футболу.

"Любовь к футболу объединяет весь мир в одну команду вне зависимости от языка и идеологии", — сказал президент России Владимир Путин.

Открывая чемпионат мира по футболу, пожелал всем командам успеха, а болельщикам — незабываемых впечатлений.

Сборная России в стартовом матче чемпионата мира-2018 в четверг на стадионе "Лужники" в Москве играет с командой Саудовской Аравии.

На церемонии открытия присутствуют главы Узбекистана, Абхазии, Азербайджана, Беларуси, Боливии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Панамы, Парагвая, Руанды, Саудовской Аравии, Таджикистана, Южной Осетии, премьер-министр Ливана, глава правительства Армении и председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.