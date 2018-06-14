Сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0

На первом матче Чемпиона мира последний мяч в ворота сборной Саудовской Аравии был забит в дополнительное время.

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Сборная России по футболу одержала уверенную победу над командой Саудовской Аравии в стартовом матче Чемпионата мира.

Матч группы A, прошедший в четверг на стадионе "Лужники" в Москве, завершился со счетом 5:0 в пользу сборной России. Первый гол турнира забил Юрий Газинский на 12-й минуте. Второй мяч в ворота саудовцев отправил Денис Черышев (43-я минута), заменивший в первом тайме получившего травму Алана Дзагоева. До разгромного счет довел вышедший на замену Артем Дзюба (71). В компенсированное время второго тайма Черышев оформил дубль. Пятый мяч со штрафного забил Александр Головин (90+4).

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В следующем матче турнира сборная России 19 июня в Санкт-Петербурге сыграет с командой Египта, сборная Саудовской Аравии 20 июня в Ростове-на-Дону встретится с командой Уругвая.

Церемонию открывал президент России Владимир Путин. На церемонии открытия присутствуют главы Узбекистана, Абхазии, Азербайджана, Беларуси, Боливии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Панамы, Парагвая, Руанды, Саудовской Аравии, Таджикистана, Южной Осетии, премьер-министр Ливана, глава правительства Армении и председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам.