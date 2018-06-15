15:05 15 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Эрмитажный белоснежный кот-оракул Ахилл

Что пророчит кот Ахилл к матчу ЧМ Марокко - Иран

© Sputnik / Ирина Мотина
Новости ЧМ-2018
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Оракулу предложили на выбор две миски с кормом, рядом находились флаги команд; он подошел к полотнищу с символикой Ирана.

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. Кот-оракул Ахилл из Государственного Эрмитажа предсказал победу сборной Ирана над Марокко в пятницу, сообщает РИА Новости.

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Перед животным поставили две миски, а рядом положили флаги команд. Ахилл долго не мог сделать выбор, но после добавления корма подошел к полотнищу с символикой Ирана.

Матч Иран - Марокко в рамках чемпионата мира по футболу пройдет 15 июня в 18:00 на стадионе "Санкт-Петербург".

Белоснежный эрмитажный кот Ахилл не первый раз выполняет роль футбольного оракула, он уже предсказывал исходы матчей во время Кубка конфедераций в 2017 году.

В преддверии чемпионата он похудел благодаря активному образу жизни и сбалансированному питанию, также ему выдали спортивную бело-красную форму сборной России по футболу с номером 9.

Ахилла выбрали оракулом как наиболее стрессоустойчивое и человеко-ориентированное животное.

Также он отличается способностями к анализу и необычным поведением.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Накануне сборная России выиграла у Саудовской Аравии с разгромным счетом 5:0.

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Теги:
матч, предсказание, Чемпионат мира по футболу 2018



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