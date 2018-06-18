Премьер Ливана выложил в Сеть селфи с Путиным и Мирзиёевым

На фотографии также фигурирует президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Премьер-министр Ливана Саад Харири выложил в Instagram селфи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев сделал фото с Забивакой на открытии ЧМ в Москве

Кроме того, на фотографии фигурируют российский лидер Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

На прошлой неделе главы многих стран собрались в России на открытии чемпионата мира по футболу.

Шавкат Мирзиёев прибыл в Москву по приглашению Владимира Путина 14 июня, в международном аэропорту Внуково-2 его поприветствовал официальный талисман чемпионат мира по футболу — волк Забивака.

Вместе с сыном Миралишером и внуком Миромоном президент Узбекистана пробыл в Москве один день, он улетел 15 июня.

За чемпионатом следят тысячи болельщиков со всего мира, первые матчи прошли ярко и напряженно.

В день открытия сборная России по футболу разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0, 15 июня вничью сыграли Испания и Португалия, в воскресенье действующий чемпион — сборная Германии по футболу уступила со счетом 0:1, а Бразилия и Швейцария закончили игру с равным счетом 1:1.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.