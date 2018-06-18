16:35 18 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Эмблема чемпионата мира по футболу - 2018, который пройдет в России.

В России растет интерес к чемпионату мира по футболу

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Новости ЧМ-2018
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Это связано с первой победой сборной в игре против Саудовской Аравии, намерение смотреть трансляции высказали почти две трети граждан.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Среди граждан России растет интерес к чемпионату мира по футболу, это связано с первой победой сборной против команды Саудовской Аравии 14 июня, говорится в опросе ВЦИОМ.

"После открытия чемпионата мира по футболу - 2018 интерес россиян к просмотру трансляций вырос: если до открытия собирались смотреть матчи 52% опрошенных, то после первой игры нашей сборной эта доля выросла до 64%", - уточняется на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Согласно данным ВЦИОМ, церемонию открытия смотрели 40% жителей России, за первой игрой следили 55%.

При этом больший интерес – 72% – проявили люди старшего поколения, которым исполнилось больше 60 лет.

Среди людей в возрасте от 18 до 24 лет матч посмотрели 57%.

Кроме того, 27% зрителей заявили, что церемонию можно назвать красочной и зрелищной, еще 12% назвали речь Владимира Путина самой запоминающейся.

Сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0 в день открытия чемпионата, 14 июня, на стадионе "Лужники" в Москве.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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Теги:
сборная, матч, Чемпионат мира по футболу 2018



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