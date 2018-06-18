Филипп Лам: я не давал советов нынешнему капитану сборной Германии

На чемпионате мира 2014 года в Бразилии Филипп Лам поднимал над головой заветный кубок в качестве капитана сборной Германии, а сейчас приехал в Россию, чтобы взглянуть на футбол с другой стороны.

ТАШКЕНТ, 18 июн - Sputnik, Ксения Набаткина. Экс-защитник сборной Германии приехал на чемпионат мира в Россию в качестве почетного капитана команды. Он рассказал Sputnik о своих целях на этом турнире, шансах немцев на победу и своей возможной тренерской карьере.

- Четыре года назад вы сами были на чемпионате мира в качестве игрока, а теперь уже здесь в качестве мировой звезды, как ощущения?

- Я очень рад, что смог приехать сюда, в Россию, чтобы понаблюдать за чемпионатом мира вблизи. Интересно поменять точку зрения: с 2004 года я видел крупные турниры только как игрок. Сейчас я смотрю на игру извне, обращаю внимание на организацию, на стадионы, потому что когда играешь, совсем не замечаешь этого.

- Поделитесь воспоминаниями от чемпионата мира - 2014 в Бразилии.

- Очень много эмоций и воспоминаний. Во время чемпионата мира всегда особенные матчи и эмоции, а когда поднимаешь кубок над головой, это просто незабываемо.

- Какие шансы у сборной Германии на чемпионате мира в России?

- Я высокого мнения о нашей команде. У нее качественная игра, она способна на многое, но итоговый результат будет, зависеть еще и от удачи.

- Давали ли вы советы нынешнему капитану сборной Германии Мануэлю Нойеру?

- Не думаю, что стоит давать советы, я играл с Ману вместе, было здорово иметь его в команде в качестве второго или третьего капитана, думаю, мы отлично взаимодействовали, но я закончил карьеру в том числе и для того, чтобы освободить место для новых капитанов. Я получил опыт, анализируя действия прошлых лидеров команды, думаю, он сделает то же самое.

© Sputnik / Александр Вильф Футбол. Чемпионат мира - 2014. Финальный матч. Германия - Аргентина

- Вопрос от представителя Ассоциации футбола Узбекистана: в прошлом году Германия приехала на Кубок конфедераций не основным составом и все равно выиграла его. В чем секрет немецкой команды?

- Большое преимущество Германии в том, что у нас есть 54 центра подготовки в регионах, куда дети приходят в очень раннем возрасте, чтобы готовиться к профессиональной карьере. То поколение, которое мы видели на Кубке конфедераций, выросло как раз в таких центрах.

- Мирослав Клозе, с которым вы играли вместе, в том числе и на ЧМ в Бразилии, сейчас работает в тренерском штабе сборной Германии. Видите ли вы когда-нибудь себя в этом качестве?

- Я не забил столько голов, сколько Мирослав. В этом он сможет дать команде гораздо больше (улыбается - прим. ред.).

© Sputnik / Антон Денисов Лотар Маттеус: болельщики приедут ради футбола, а уедут с любовью к России

Могу ли я себе представить, что когда-нибудь стану тренером? Сейчас мне нужно немного дистанции от постоянного нахождения на поле, от необходимости всё время фокусироваться на игре. Я довольно много времени провёл во всём этом и сейчас мне хочется немного отстраниться. Не могу пока представить себе, что надо снова каждый день выходить на поле, тренировать. Но мне сейчас всего 34 года, поэтому никогда нельзя говорить никогда.

- Помните ли вы, как начиналась ваша футбольная карьера? Какими были первые впечатления?

- Я впервые играл в футбол не на стадионе, а на небольшом футбольном поле где-то в Мюнхене. Там было даже трибун. Я пришел туда с другом. Мои родители футбольные фанаты: смотрели футбол, играли сами, поэтому мое знакомство этим видом спорта было немного предопределено. Футбол мне многое дал, и я рад, что вырос в футбольном обществе.

- Как вам Москва? Что хотели бы посмотреть здесь?

- Я не очень давно прилетел и мало что успел увидеть. Когда я бывал здесь раньше, видел только футбол и стадионы. Но я от многих слышал, что это очень красивый город, возможно, в последний день у меня будет возможность немного посмотреть достопримечательности. В остальном я хотел бы посетить стадионы, я буду в немецком посольстве, в немецкой школе. Что-то, может, успею посмотреть из обязательной программы, чтобы составить более полное впечатление.

- Многие футболисты после завершения карьеры начинают играть в любительский футбол. Как вам такая идея?

- Сейчас я иногда играю в футбол со своими друзьями еще из футбольной школы, это называется soccer five (разновидность мини-футбола, когда на поле 4 полевых игрока и вратарь, - прим. ред.). Моя мама сейчас руководит детским футбольным клубом, где занимается мой сын.

- Германия подала заявку на проведение Евро - 2024, вы участвовали в работе над ней. Как оцениваете шансы на получение турнира?

- Шансы, я бы сказала, 50 на 50, у нас сильный конкурент – это Турция. Мы подали очень хорошую, обоснованную, красивую заявку, и надеюсь, в сентябре, когда все будет решаться, нам отдадут этот турнир.