Филипп Лам: я не давал советов нынешнему капитану сборной Германии

ТАШКЕНТ, 18 июн - Sputnik, Ксения Набаткина. Экс-защитник сборной Германии приехал на чемпионат мира в Россию в качестве почетного капитана команды. Он рассказал Sputnik о своих целях на этом турнире, шансах немцев на победу и своей возможной тренерской карьере.
- Четыре года назад вы сами были на чемпионате мира в качестве игрока, а теперь уже здесь в качестве мировой звезды, как ощущения?
- Я очень рад, что смог приехать сюда, в Россию, чтобы понаблюдать за чемпионатом мира вблизи. Интересно поменять точку зрения: с 2004 года я видел крупные турниры только как игрок. Сейчас я смотрю на игру извне, обращаю внимание на организацию, на стадионы, потому что когда играешь, совсем не замечаешь этого.
- Поделитесь воспоминаниями от чемпионата мира - 2014 в Бразилии.
- Очень много эмоций и воспоминаний. Во время чемпионата мира всегда особенные матчи и эмоции, а когда поднимаешь кубок над головой, это просто незабываемо.
- Какие шансы у сборной Германии на чемпионате мира в России?
- Я высокого мнения о нашей команде. У нее качественная игра, она способна на многое, но итоговый результат будет, зависеть еще и от удачи.
- Давали ли вы советы нынешнему капитану сборной Германии Мануэлю Нойеру?
- Не думаю, что стоит давать советы, я играл с Ману вместе, было здорово иметь его в команде в качестве второго или третьего капитана, думаю, мы отлично взаимодействовали, но я закончил карьеру в том числе и для того, чтобы освободить место для новых капитанов. Я получил опыт, анализируя действия прошлых лидеров команды, думаю, он сделает то же самое.
- Вопрос от представителя Ассоциации футбола Узбекистана: в прошлом году Германия приехала на Кубок конфедераций не основным составом и все равно выиграла его. В чем секрет немецкой команды?
- Большое преимущество Германии в том, что у нас есть 54 центра подготовки в регионах, куда дети приходят в очень раннем возрасте, чтобы готовиться к профессиональной карьере. То поколение, которое мы видели на Кубке конфедераций, выросло как раз в таких центрах.
- Мирослав Клозе, с которым вы играли вместе, в том числе и на ЧМ в Бразилии, сейчас работает в тренерском штабе сборной Германии. Видите ли вы когда-нибудь себя в этом качестве?
- Я не забил столько голов, сколько Мирослав. В этом он сможет дать команде гораздо больше (улыбается - прим. ред.).
- Помните ли вы, как начиналась ваша футбольная карьера? Какими были первые впечатления?
- Я впервые играл в футбол не на стадионе, а на небольшом футбольном поле где-то в Мюнхене. Там было даже трибун. Я пришел туда с другом. Мои родители футбольные фанаты: смотрели футбол, играли сами, поэтому мое знакомство этим видом спорта было немного предопределено. Футбол мне многое дал, и я рад, что вырос в футбольном обществе.
- Как вам Москва? Что хотели бы посмотреть здесь?
- Многие футболисты после завершения карьеры начинают играть в любительский футбол. Как вам такая идея?
- Сейчас я иногда играю в футбол со своими друзьями еще из футбольной школы, это называется soccer five (разновидность мини-футбола, когда на поле 4 полевых игрока и вратарь, - прим. ред.). Моя мама сейчас руководит детским футбольным клубом, где занимается мой сын.
- Германия подала заявку на проведение Евро - 2024, вы участвовали в работе над ней. Как оцениваете шансы на получение турнира?
- Шансы, я бы сказала, 50 на 50, у нас сильный конкурент – это Турция. Мы подали очень хорошую, обоснованную, красивую заявку, и надеюсь, в сентябре, когда все будет решаться, нам отдадут этот турнир.