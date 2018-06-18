В Москве задержали перуанца по подозрению в краже билетов на матч ЧМ

У мужчины изъяли конверт с тремя билетами на матч между сборными Германии и Мексики, которые прошел 17 июня в "Лужниках".

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Перуанца в Москве задержали по подозрению в краже билетов на матч чемпионата мира по футболу между Германией и Мексикой, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Наталья Селиверстова В России растет интерес к чемпионату мира по футболу

Как сообщили в правоохранительных органах, у 42-летнего гражданина южноамериканской страны изъяли конверт с тремя билетами на игру.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Накануне сборная Мексики обыграла Германию со счетом 1:0 в матче первого тура группового турнира чемпионата мира. На 36-й минуте единственный мяч забил Ирвинг Лосан. После передачи от Хавьера Эрнандеса он обыграл защитника и пробил в ближний угол.

Сборная Германии – действующий чемпион мира.

В день открытия, 14 июня, Россия разгромила сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.