16:34 18 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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В Москве задержали перуанца по подозрению в краже билетов на матч ЧМ

© Sputnik / Pavel Lisitsyn
Новости ЧМ-2018
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У мужчины изъяли конверт с тремя билетами на матч между сборными Германии и Мексики, которые прошел 17 июня в "Лужниках".

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Перуанца в Москве задержали по подозрению в краже билетов на матч чемпионата мира по футболу между Германией и Мексикой, сообщает РИА Новости.

Эмблема чемпионата мира по футболу - 2018, который пройдет в России.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Как сообщили в правоохранительных органах, у 42-летнего гражданина южноамериканской страны изъяли конверт с тремя билетами на игру.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Накануне сборная Мексики обыграла Германию со счетом 1:0 в матче первого тура группового турнира чемпионата мира. На 36-й минуте единственный мяч забил Ирвинг Лосан. После передачи от Хавьера Эрнандеса он обыграл защитника и пробил в ближний угол.

Сборная Германии – действующий чемпион мира.

В день открытия, 14 июня, Россия разгромила сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

Теги:
Мексика, матч, Перу, FIFA 2018



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