22:22 18 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Вратарь Мохамед эль-Шенави сборной Египта.

Вратарь сборной Египта: в игре с Россией мы надеемся на Божью помощь

© Sputnik / Павел Лисицын
Новости ЧМ-2018
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Сборную Египта обыграла команда Уругвая со счетом 1:0, а российские футболисты разгромили Саудовскую Аравию на матче открытия со счетом 5:0.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Вратарь сборной Египта по футболу Эссам Эль-Хадари заявил, что игроки он и его партнеры в матче чемпионата мира с россиянами надеются на божью помощь.

Сборная Египта сыграет с командой России во втором туре группового этапа ЧМ-2018 во вторник в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости.

© Sputnik / Павел Лисицын
Сборная Уругвая обыграла Египет в матче ЧМ со счетом 1:0
"Все наши игроки счастливы, что приехали сюда на чемпионат мира. Все египтяне, наши инженеры, помощники, игроки рады, что мы попали на мундиаль. Мы надеемся, что Аллах будет с нами в игре с Россией. Мы надеемся на помощь бога. Но и сами хорошо подготовились. Верим, что Аллах пребудет с нами в этой игре", – сказал Эль-Хадари журналистам.

Сборная России на матче открытия Чемпионата мира разгромила сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0. На церемонии открытия присуутствовали главы стран СНГ и других государств, в том числе Шавкат Мирзиёев. Ранее сборная Уругвая обыграла Египет со счетом 1:0.

Теги:
футбол, ФИФА, Египет, Россия



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