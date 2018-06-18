Вратарь сборной Египта: в игре с Россией мы надеемся на Божью помощь

"Все наши игроки счастливы, что приехали сюда на чемпионат мира. Все египтяне, наши инженеры, помощники, игроки рады, что мы попали на мундиаль. Мы надеемся, что Аллах будет с нами в игре с Россией. Мы надеемся на помощь бога. Но и сами хорошо подготовились. Верим, что Аллах пребудет с нами в этой игре", – сказал Эль-Хадари журналистам.
Сборная России на матче открытия Чемпионата мира разгромила сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0. На церемонии открытия присуутствовали главы стран СНГ и других государств, в том числе Шавкат Мирзиёев. Ранее сборная Уругвая обыграла Египет со счетом 1:0.