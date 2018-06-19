13:25 19 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Самолет сборной Саудовской Аравии по футболу

Птичку жалко: двигатель самолета со сборной саудитов на борту загорелся

© Sputnik / Алексей Даничев
Новости ЧМ-2018
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В соцсетях появилось видео инцидента, на котором видны всполохи пламени в одном из двигателей самолета, перевозившего команду сборной Саудовской Аравии.

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Попадание птицы в двигатель самолета, как в случае с лайнером с саудовской сборной под Ростовом-на-Дону, — распространенная ситуация, которая обычно не вызывает тревоги у экипажа, посадить подобный Airbus можно даже на одном двигателе, рассказал журналистам эксперт "Аэрофлота" Роман Гусаров.

"Саудовская федерация футбола сообщает, что все члены национальной сборной находятся в безопасности после незначительной технической неисправности самолета, который приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону. Состав сборной в данный момент направляется к месту своего жительства", — говорится в заявлении федерации в Twitter.

​"Федерация футбола КСА заявляет, что делегация сборной благополучно добралась до Ростова-на-Дону, где пройдет игра со сборной Уругвая. Федерация опровергает слухи о случившемся пожаре и сообщает, что произошел лишь небольшой инцидент", — размещен в Twitter саудовской сборной комментарий пресс-службы.

Вечером в понедельник в социальных сетях появилось видео, на котором из-под правого крыла перевозящего саудовскую сборную лайнера авиакомпании "Россия" вырываются яркие потоки. Сообщалось, что это может быть пожар в двигателе. Саудовская федерация футбола ранее опровергла сообщения о пожаре на борту самолета со своей сборной на чемпионате мира в России. По ее данным, имела место незначительная неисправность, игроки не пострадали. "Россия" назвала предварительной причиной инцидента попадание птицы в двигатель. Росавиация заявила, что проведет расследование.

По словам эксперта, "это достаточно распространенная ситуация в авиации, ежегодно фиксируются около одной тысячи подобных случаев". "И если раньше, в XX веке, это было принято считать чуть ли не ЧП, то сейчас такие случаи не вызывают тревоги у экипажей", — добавил Гусаров.

"Современные самолеты, а Airbus сборной Саудовской Аравии именно такой, могут долететь даже с одним двигателем", — заключил эксперт.




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