19:55 19 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Спортивный комментатор, телеведущий Василий Уткин

Уткин сообщил, что больше не будет комментировать ЧМ-2018 на 1 канале

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Новости ЧМ-2018
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Он попросил уважать его право на частную жизнь, не беспокоить звонками и сохранять приватность.

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Комментатор Василий Уткин в своем канале YouTube сообщил, что заканчивает комментировать матчи чемпионата мира по футболу в эфире Первого канала.

По его словам, так сложились обстоятельства.

Он подчеркнул, что расстается с Первым каналом с уважением и благодарность и попросил уважать его право на частную жизнь – не беспокоить звонками и сохранять приватность.

Также Василий Уткин отметил, что готов продолжить говорить о чемпионате мира, но так как сочтет нужным на страницах в соцсетях и в канале YouTube.

Первый канал, в свою очередь, поблагодарил Уткина за блестящую работу и попросил "не строить конспирологических" версий его ухода.

Последним матчем, который прокомментировал Уткин, стала игра группового этапа чемпионата мира между сборными Испании и Португалии.

Сборные сыграли вничью со счетом 3:3 на стадионе Фишт в Сочи 15 июня.

Чемпионат мира по футболу проходит на 12 стадионах в 11 городах  России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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Теги:
комментарий, Василий Уткин, чемпионат мира по футболу



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