02:45 20 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Сборная России вышла в плей-офф ЧМ по футболу

© Sputnik / Евгения Новоженина
Новости ЧМ-2018
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Во второй встрече группового этапа хозяева турнира победили сборную Египта со счетом 3:1.

ТАШКЕНТ, 20 июн - Sputnik. Сборная России выиграла у египтян со счетом 3:1. Таким образом подопечные Станислава Черчесова впервые в современно истории вышли в плей-офф домашнего чемпионата.

Матч проходил в Санкт-Петербурге при более чем 64 тысячах зрителей. первый тайм закончился вничью 0:0. В начале второй половины встречи россияне трижды подряд поразили ворота гостей, причем первый гол забил один из игроков соперника.

Затем преимущество удвоил Денис Черышев, а третий мяч на счету Артема Дзюбы.

Размочить счет египтяне сумели лишь в середине второго тайма с пенальти, но больше забить не смогли.

Теперь за первое место в группе российская команда сразится с Уругваем.




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