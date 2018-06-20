Сборная России вышла в плей-офф ЧМ по футболу

Во второй встрече группового этапа хозяева турнира победили сборную Египта со счетом 3:1.

ТАШКЕНТ, 20 июн - Sputnik. Сборная России выиграла у египтян со счетом 3:1. Таким образом подопечные Станислава Черчесова впервые в современно истории вышли в плей-офф домашнего чемпионата.

Матч проходил в Санкт-Петербурге при более чем 64 тысячах зрителей. первый тайм закончился вничью 0:0. В начале второй половины встречи россияне трижды подряд поразили ворота гостей, причем первый гол забил один из игроков соперника.

Затем преимущество удвоил Денис Черышев, а третий мяч на счету Артема Дзюбы.

Размочить счет египтяне сумели лишь в середине второго тайма с пенальти, но больше забить не смогли.

Теперь за первое место в группе российская команда сразится с Уругваем.