15:45 20 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Валерий Реницэ
© Sputnik / Мирослав Ротарь

Реницэ о прогнозе на победу в ЧМ: у Мексики — техничная команда

Новости ЧМ-2018
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Почетный президент и основатель ФК "Сф. Георге" Валерий Реницэ в эфире радиостудии рассказал о грядущем фаворите мундиаля.

Почти месяц ждать миллионам любителей футбола окончания чемпионата мира 2018 года и разрешения главной загадки — кто же станет чемпионом мира по футболу.

Свой прогноз в эфире радиостудии Sputnik Молдова сделал политический аналитик, публицист и писатель Валерий Реницэ, жизнь которого связана в том числе и с футболом.

"Месяца три назад в этой же студии меня спросили, кто станет победителем. И я с уверенностью сказал, что Германия. Ну а сейчас, раз Мексика победила Германию, почему бы не Мексика, в конце концов? Очень приличная команда. Да и вообще, хотелось бы, чтобы победителем стал тот, кто до сих пор ни разу чемпионом не был", — сказал Реницэ.

Оценивая шансы хозяйки чемпионата, аналитик не исключил любых сюрпризов в течение нынешнего мундиаля.

Теги:
ЧМ-2018



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