Реницэ о прогнозе на победу в ЧМ: у Мексики — техничная команда

Почти месяц ждать миллионам любителей футбола окончания чемпионата мира 2018 года и разрешения главной загадки — кто же станет чемпионом мира по футболу.

Свой прогноз в эфире радиостудии Sputnik Молдова сделал политический аналитик, публицист и писатель Валерий Реницэ, жизнь которого связана в том числе и с футболом.

"Месяца три назад в этой же студии меня спросили, кто станет победителем. И я с уверенностью сказал, что Германия. Ну а сейчас, раз Мексика победила Германию, почему бы не Мексика, в конце концов? Очень приличная команда. Да и вообще, хотелось бы, чтобы победителем стал тот, кто до сих пор ни разу чемпионом не был", — сказал Реницэ.

Оценивая шансы хозяйки чемпионата, аналитик не исключил любых сюрпризов в течение нынешнего мундиаля.