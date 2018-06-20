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Футбол. ЧМ-2018. Матч Португалия - Марокко

Роналду - красавчик, или Португалия выиграла у Марокко со счетом 1:0

© Sputnik / Виталий Белоусов
Новости ЧМ-2018
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Матч проходил на стадионе "Лужники" в Москве, первый и единственный гол забил Криштиану Роналду на 4-й минуте.

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Футболисты сборной Португалии обыграли команду Марокко в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 в России.

Футбол. ЧМ-2018. Тренировка сборной России
© Sputnik / Антон Денисов
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Встреча группы В, прошедшая в Москве на стадионе "Лужники" в среду, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 4-й минуте забил Криштиану Роналду, для которого этот гол стал 85-м за национальную команду. 

В списке лучших бомбардиров сборных за всю историю мирового футбола Роналду вышел на чистое второе место и теперь уступает только рекордсмену сборной Ирана Али Даеи (109 мячей в 149 матчах).

Теги:
Чемпионат Азии по футболу, Криштиану Роналду, Португалия, Марокко



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