Роналду - красавчик, или Португалия выиграла у Марокко со счетом 1:0

Встреча группы В, прошедшая в Москве на стадионе "Лужники" в среду, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 4-й минуте забил Криштиану Роналду, для которого этот гол стал 85-м за национальную команду.
В списке лучших бомбардиров сборных за всю историю мирового футбола Роналду вышел на чистое второе место и теперь уступает только рекордсмену сборной Ирана Али Даеи (109 мячей в 149 матчах).
В рамках уголовного дела в отношении бывшего генерального прокурора Узбекистана Рашида Кадырова проведены обыски в жилых и нежилых помещениях, принадлежащих семье Мирзаевых, изъяты различные предметы, документы.