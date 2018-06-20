Роналду - красавчик, или Португалия выиграла у Марокко со счетом 1:0

Матч проходил на стадионе "Лужники" в Москве, первый и единственный гол забил Криштиану Роналду на 4-й минуте.

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Футболисты сборной Португалии обыграли команду Марокко в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 в России.

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Встреча группы В, прошедшая в Москве на стадионе "Лужники" в среду, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 4-й минуте забил Криштиану Роналду, для которого этот гол стал 85-м за национальную команду.

В списке лучших бомбардиров сборных за всю историю мирового футбола Роналду вышел на чистое второе место и теперь уступает только рекордсмену сборной Ирана Али Даеи (109 мячей в 149 матчах).