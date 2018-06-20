Кто представляет Узбекистан на ЧМ-2018: что вы знаете про Равшана Ирматова

Узбекистан на чемпионате мира представляет рефери Равшан Ирматов - 21 июня он рассудит матч между сборными Аргентины и Хорватии.

Это уже не первый чемпионат мира для узбекского арбитра - у него больший опыт работы на международных матчах.

Проверьте, сможете ли вы правильно ответить на несколько вопросов о карьере Равшана Ирматова?

