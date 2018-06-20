22:14 20 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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лава судейского департамента FIFA Массимо Бузакка, футбольные арбитры Сандро Риччи, Равшан Ирматов и бывший футбольный судья, глава судейского комитета УЕФА, консультант Итальянской ассоциации арбитров Пьерлуиджи Коллина

Кто представляет Узбекистан на ЧМ-2018: что вы знаете про Равшана Ирматова

© Sputnik / Максим Блинов
Новости ЧМ-2018
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Узбекистан на чемпионате мира представляет рефери Равшан Ирматов - 21 июня он рассудит матч между сборными Аргентины и Хорватии.

Это уже не первый чемпионат мира для узбекского арбитра - у него больший опыт работы на международных матчах.

Проверьте, сможете ли вы правильно ответить на несколько вопросов о карьере Равшана Ирматова?

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Теги:
Равшан Ирматов



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