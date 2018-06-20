Кто представляет Узбекистан на ЧМ-2018: что вы знаете про Равшана Ирматова

Это уже не первый чемпионат мира для узбекского арбитра - у него больший опыт работы на международных матчах.
Проверьте, сможете ли вы правильно ответить на несколько вопросов о карьере Равшана Ирматова?
Узбекистан на чемпионате мира представляет рефери Равшан Ирматов - 21 июня он рассудит матч между сборными Аргентины и Хорватии.
Это уже не первый чемпионат мира для узбекского арбитра - у него больший опыт работы на международных матчах.
Проверьте, сможете ли вы правильно ответить на несколько вопросов о карьере Равшана Ирматова?
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, как чувствовал "холодок жесткой политики" от Алматы и как он поставил на кон свой авторитет?
Национальный статистический комитет Кыргызастана подсчитал так называемую темную сторону экономики — доходы проституток и наркоторговцев.
Российские вертолеты Ми-24 отработали уничтожение условного противника на учениях в Таджикистане.