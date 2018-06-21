Футбол и традиции: женщин в Иране допустили к просмотру матча

Они наблюдали за игрой национальной сборной с испанцами на мониторе стадиона "Азади" в Тегеране.

ТАШКЕНТ, 21 июн - Sputnik. Женщин в Иране впервые за 40 лет допустили к просмотру футбольного матча, сообщает портал "Евроспорт".

Они наблюдали за игрой национальной сборной на мониторе стадиона "Азади" в столице страны Тегеране.

Запрет сняли из-за давления со стороны FIFA.

Всего футболистов поддержало свыше 10 тысяч человек.

Однако по итогам матча иранская сборная уступила испанцам во втором туре игрового этапа с минимальным счетом 0:1.

При этом власти планировали допустить женщин и на игру с Марокко, которая прошла ранее, однако в день матча трансляция на открытых площадках была запрещена.

Иран – исламская республика, государственный аппарат тесно переплетен с религиозными законами.

Ряд иранских богословов выступают против присутствия женщин на футбольных матчах, заявляя, что "представительниц слабого пола следует защищать от агрессивной и чрезмерно мужской атмосферы".

Встреча сборной Ирина и Испании прошла 20 июня в Казани.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.