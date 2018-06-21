Футбол и традиции: женщин в Иране допустили к просмотру матча

ТАШКЕНТ, 21 июн - Sputnik. Женщин в Иране впервые за 40 лет допустили к просмотру футбольного матча, сообщает портал "Евроспорт".
Они наблюдали за игрой национальной сборной на мониторе стадиона "Азади" в столице страны Тегеране.
Запрет сняли из-за давления со стороны FIFA.
Всего футболистов поддержало свыше 10 тысяч человек.
Однако по итогам матча иранская сборная уступила испанцам во втором туре игрового этапа с минимальным счетом 0:1.
При этом власти планировали допустить женщин и на игру с Марокко, которая прошла ранее, однако в день матча трансляция на открытых площадках была запрещена.
Иран – исламская республика, государственный аппарат тесно переплетен с религиозными законами.
Ряд иранских богословов выступают против присутствия женщин на футбольных матчах, заявляя, что "представительниц слабого пола следует защищать от агрессивной и чрезмерно мужской атмосферы".
Встреча сборной Ирина и Испании прошла 20 июня в Казани.
Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.