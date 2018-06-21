"Мощный креатив": в Екатеринбурге представят футбольный мюзикл

ТАШКЕНТ, 21 июн - Sputnik. В Екатеринбурге в рамках развлекательной программы ЧМ-2018 состоится премьера мюзикла о футболе, сообщает РИА Новости.
По словам автора спектакля, председателя Союза композиторов Свердловской области Александра Пантыкина, этот мюзикл – мощный креатив, он представляет собой уникальную постановку.
Главная тема – преодоление себя в спорте. Герой пьесы, футболист по имени Федя, проигрывает матч соперникам, но на помощь ему приходит тренер Вика, она приводит его сборную "Русополие" к победе.
Как отметил автор идеи, имена персонажей отсылают зрителя к реальным людям – центрфорварду сборной России Федору Смолову и его подруге Виктории.
Кроме того, имя Виктория в переводе означает "победа".
Спектакль в первую очередь обращен к детям, но может быть интересен и взрослой аудитории.
Премьера пройдет в "Живом театре" на улице Малышева в Екатеринбурге.
Чемпионат мира по футболу впервые проходит на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
Сборная России по футболу успела одержать две победы. В день открытия чемпионата на стадионе "Лужники" в Москве российские футболисты разгромили команду Саудовской Аравии со счетом 5:0, а 20 июня им удалось выйти в плей-офф после игры с Египтом, которая закончилась со счетом 3:1.