14:38 21 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Екатеринбург - город-организатор чемпионата мира 2018 года

"Мощный креатив": в Екатеринбурге представят футбольный мюзикл

© Sputnik / Павел Лисицын
Новости ЧМ-2018
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Премьера состоится в рамках развлекательной программы чемпионата мира по футболу.

ТАШКЕНТ, 21 июн - Sputnik. В Екатеринбурге в рамках развлекательной программы ЧМ-2018 состоится премьера мюзикла о футболе, сообщает РИА Новости.

Футбольные болельщики из Ирана
© AFP 2018 / STRINGER
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По словам автора спектакля, председателя Союза композиторов Свердловской области Александра Пантыкина, этот мюзикл – мощный креатив, он представляет собой уникальную постановку.

Главная тема – преодоление себя в спорте. Герой пьесы, футболист по имени Федя, проигрывает матч соперникам, но на помощь ему приходит тренер Вика, она приводит его сборную "Русополие" к победе.

Как отметил автор идеи, имена персонажей отсылают зрителя к реальным людям – центрфорварду сборной России Федору Смолову и его подруге Виктории.

Кроме того, имя Виктория в переводе означает "победа".

Спектакль в первую очередь обращен к детям, но может быть интересен и взрослой аудитории.

Премьера пройдет в "Живом театре" на улице Малышева в Екатеринбурге.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Сборная России по футболу успела одержать две победы. В день открытия чемпионата на стадионе "Лужники" в Москве российские футболисты разгромили команду Саудовской Аравии со счетом 5:0, а 20 июня им удалось выйти в плей-офф после игры с Египтом, которая закончилась со счетом 3:1.

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Теги:
Екатеринбург, Мюзикл, чемпионат мира по футболу



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