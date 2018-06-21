НАК Узбекистана предоставила сборной Колумбии лайнер для полетов по РФ

Федерация футбола Колумбии заказала самолет на время чемпионата мира по футболу.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Сборная Колумбии по футболу летает по России во время ЧМ-2018 на самолете национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари", сообщил на странице в Facebook главный редактор бортового журнала Бахтиер Насимов.

Facebook Сборная Колумбии летает на самолетах "Узбекистон хаво йуллари"

Сами футболисты, их семьи, администрация команды и болельщики летают на узбекских самолетах по направлениям Саранск — Казань — Самара.

"В дни чемпионата мира по футболу в России экипажи национальной авиакомпании Uzbekistan Airways осуществляют перелеты внутри России Саранск — Казань — Самара по заказу Федерации футбола Колумбии. И да, чуть не забыл. Они на нашем Боинге 767 прилетели по маршруту Барселона — Казань. А потом на нашем же А-320 — Казань — Саранск — Казань", — написал Насимов.

Колумбия успела встретиться с командой Японии 19 июня и потерпеть поражение со счетом 2:1. Следующие игры с участием этой сборной пройдут 24 и 28 июня, команда сыграет с Польшей и Сенегалом в Казани и Самаре.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах.