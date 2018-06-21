Парк футбола чемпионата мира-2018 открылся на Красной площади

ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. В четверг на Красной площади в Москве состоялось торжественное открытие Парка футбола чемпионата мира 2018 года.
Россия впервые в истории принимает чемпионат мира по футболу. Турнир проходит на 12 стадионах в 11 городах страны с 14 июня по 15 июля, пишет РИА Новости.
В церемонии открытия приняли участие вице-премьер России Ольга Голодец, председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович, генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин, помощник президента РФ Игорь Левитин, генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок, чемпион мира-2010 в составе сборной Испании вратарь Икер Касильяс.