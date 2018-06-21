19:46 21 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Открытие Парка футбола ЧМ-2018 на Красной площади

Парк футбола чемпионата мира-2018 открылся на Красной площади

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Новости ЧМ-2018
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В парке выставлен главный трофей чемпионата мира, там будут проходить мастер-классы и автограф-сессии звезд футбола.

ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. В четверг на Красной площади в Москве состоялось торжественное открытие Парка футбола чемпионата мира 2018 года.

Россия впервые в истории принимает чемпионат мира по футболу. Турнир проходит на 12 стадионах в 11 городах страны с 14 июня по 15 июля, пишет РИА Новости.

© Sputnik / Евгения Новоженина
Сборная России вышла в плей-офф ЧМ по футболу
Начиная с четверга и до конца турнира на Красной площади будет действовать Парк футбола ЧМ-2018. На его территории будут проходить мастер-классы, автограф-сессии звезд футбола, футбольные матчи и розыгрыши призов. В четверг в Парке футбола будет выставлен главный трофей чемпионата мира.

В церемонии открытия приняли участие вице-премьер России Ольга Голодец, председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович, генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин, помощник президента РФ Игорь Левитин, генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок, чемпион мира-2010 в составе сборной Испании вратарь Икер Касильяс.

Теги:
чемпионат мира по футболу, Москва, Красная площадь



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