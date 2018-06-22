Василий Уткин ответит за критику Ирматова в прямом эфире в Instagram

ТАШКЕНТ, 22 июн - Sputnik. Российский телекомментатор Василий Уткин ответит на претензии узбекских болельщиков в прямом эфире на своей странице в Instagram.

"Уважаемые узбекские болельщики, любители футбола и любители судейства! Специально для вас сегодня в 11:40 или около того выйду в прямой эфир в инстаграме. Вы сможете обругать меня, как считаете нужным. Я отвечу на ваши замечательные вопросы. До встречи", - написал он на своей странице в Twitter и в канале в Telegram.

Дорогие узбекские болельщики! Специально для вас в 11.40 или несколькими минутами позже выйду в прямой эфир в Инста, чтобы принять ваши проклятия и ответить на ваши вопросы. Ура. — Василий Уткин (@radioutkin) June 22, 2018

Напомним, во время матча сборных Аргентины и Хорватии на чемпионате мира - 2018 в России, который обслуживал судья из Узбекистана Равшан Ирматов, Уткин эмоционально высказался в Twitter в адрес арбитра. Комментатора возмутило, что рефери долго не наказывал футболистов за грубую игру желтыми карточками. Позже Уткину пришлось объясняться в связи с многочисленными гневными ответами от узбекистанцев, которых обидело высказывание в адрес соотечественника.