16:53 22 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Спортивный комментатор, телеведущий Василий Уткин

Василий Уткин ответит за критику Ирматова в прямом эфире в Instagram

© Sputnik / Евгений Биятов
Новости ЧМ-2018
Получить короткую ссылку
169045

Узбекские болельщики ополчились на комментатора после его неприятных высказываний в адрес судьи Равшана Ирматова.

ТАШКЕНТ, 22 июн - Sputnik. Российский телекомментатор Василий Уткин ответит на претензии узбекских болельщиков в прямом эфире на своей странице в Instagram.

"Уважаемые узбекские болельщики, любители футбола и любители судейства! Специально для вас сегодня в 11:40 или около того выйду в прямой эфир в инстаграме. Вы сможете обругать меня, как считаете нужным. Я отвечу на ваши замечательные вопросы. До встречи", - написал он на своей странице в Twitter и в канале в Telegram.

Напомним, во время матча сборных Аргентины и Хорватии на чемпионате мира - 2018 в России, который обслуживал судья из Узбекистана Равшан Ирматов, Уткин эмоционально высказался в Twitter в адрес арбитра. Комментатора возмутило, что рефери долго не наказывал футболистов за грубую игру желтыми карточками. Позже Уткину пришлось объясняться в связи с многочисленными гневными ответами от узбекистанцев, которых обидело высказывание в адрес соотечественника.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Клифин Фрэнсис
    На себя не похож

    На границе Азербайджана не узнали ехавшего на ЧМ-2018 из Индии велосипедиста: он сильно исхудал и стал не похож на свое фото в паспорте.

  • Люди на улицах Минска
    Дело молодое

    Ко Дню молодежи Национальный комитет статистики Беларуси подготовил обзор с интересными фактами о молодых жителях республики.

  • Батал Кобахия
    Сохранить историю

    Об акции по очистке древней крепости Цибилиум и значимости этого исторического сооружения рассказал замминистра культуры Абхазии.

  • Нарек Акопян
    Тренируйся по-армянски!

    Необычные тренировки армянского поклонника здорового образа жизни восхитили британских журналистов.

  • Сейм Латвии
    Доходчивая агитация

    Сейм Латвии отклонил поправки к закону о предвыборной агитации, запрещающие проводить ее на любом языке, кроме государственного.

  • Гроза, архивное фото
    Удар стихии

    На Литву обрушился ураган, несколько районов страны остались без света – в соцсетях активно обсуждают последствия разгула стихии.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Равшан Ирматов в матче между сборными Мексики и Хорватии на чемпионате мира по футболу - 2014.
Из Узбекистана с любовью: Равшан Ирматов рассудит матч Аргентина — Хорватия
Сталик Ханкишиев провел мастер-класс по приготовлению плова
Неважно, сколько в плове мяса: Ханкишиев показал, как готовить блюдо
Потребительская корзина
Какие продукты будут входить в продовольственную корзину узбекистанцев

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054