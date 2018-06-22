Какой исход матча Сербия - Швейцария предсказал лисенок Куршик

Обитатель парка опрокинул швейцарский флажок, это значит, что победа будет за Сербией.

ТАШКЕНТ, 22 июн - Sputnik. Лисенок Куршик из нацпарка "Куршская коса" в Калининградской области предсказал исход матча чемпионата мира по футболу между Сербией и Швейцарией, сообщил директор парка Анатолий Калина на странице в Facebook.

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Обитатель парка опрокинул швейцарский флажок, это значит, что победа будет за Сербией.

"Матч ЧМ-2018, который состоится в Калининграде завтра, 22 июня 2018 года, между командами Сербии и Швейцарии, может завершиться в пользу Сербии – так считает лисенок Курш, решительно опрокинувший швейцарский флажок так же, как он это сделал неделю назад с флажком Нигерии", - написал Калина.

Он также отметил, что перед первым матчем в Калининграде специалисты неправильно интерпретировали поведение Куршика.

Лисенка-предсказателя подкинули к административному зданию "Куршской косы" в начале мая. Сотрудники подобрали и накормили малыша, а имя ему выбрали путем голосования среди подписчиков в соцсетях, в опросе участвовали около 600 человек.

Накануне сборная Хорватии на стадионе в Нижнем Новгороде разгромила Аргентину со счетом 3:0 и вышла из группы.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

В Калининграде 16 июня сыграли сборные Хорватии и Нигерии, матч Сербия - Швейцария пройдет в пятницу, 25 июня сыграют команды Марокко и Испании. 28 июня – Англия с Бельгией.