14:29 22 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Лисенок Куршик из Национального парка Куршская коса

Какой исход матча Сербия - Швейцария предсказал лисенок Куршик

Facebook Минприроды РФ
Новости ЧМ-2018
Получить короткую ссылку
14 0 0

Обитатель парка опрокинул швейцарский флажок, это значит, что победа будет за Сербией.

ТАШКЕНТ, 22 июн - Sputnik. Лисенок Куршик из нацпарка "Куршская коса" в Калининградской области предсказал исход матча чемпионата мира по футболу между Сербией и Швейцарией, сообщил директор парка Анатолий Калина на странице в Facebook.

Эрмитажный белоснежный кот-оракул Ахилл
© Sputnik / Ирина Мотина
Что пророчит кот Ахилл к матчу ЧМ Марокко - Иран

Обитатель парка опрокинул швейцарский флажок, это значит, что победа будет за Сербией.

"Матч ЧМ-2018, который состоится в Калининграде завтра, 22 июня 2018 года, между командами Сербии и Швейцарии, может завершиться в пользу Сербии – так считает лисенок Курш, решительно опрокинувший швейцарский флажок так же, как он это сделал неделю назад с флажком Нигерии", - написал Калина.

Он также отметил, что перед первым матчем в Калининграде специалисты неправильно интерпретировали поведение Куршика.

Лисенка-предсказателя подкинули к административному зданию "Куршской косы" в начале мая. Сотрудники подобрали и накормили малыша, а имя ему выбрали путем голосования среди подписчиков в соцсетях, в опросе участвовали около 600 человек.

Накануне сборная Хорватии на стадионе в Нижнем Новгороде разгромила Аргентину со счетом 3:0 и вышла из группы.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

В Калининграде 16 июня сыграли сборные Хорватии и Нигерии, матч Сербия - Швейцария пройдет в пятницу, 25 июня сыграют команды Марокко и Испании. 28 июня – Англия с Бельгией.

По теме

Хорватия разгромила Аргентину со счетом 3:0 и вышла в плей-офф ЧМ-2018
Теги:
предсказание, матч, чемпионат мира по футболу



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Памятник Виктору Цою установлен на улице Тулебаева в Алматы
    То самое место

    В Алматы, на улице Тулебаева, где были сняты знаменитые финальные кадры фильма "Игла", установили памятник Виктору Цою.

  • Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков во время встречи с министром внутренних дел Кашкаром Джунушалиевым
    Президент в курсе

    Министр внутренних дел Кыргызстана доложил президенту Сооронбаю Жээнбекову о ситуации с таксистом, сбившим людей в Москве.

  • Тотальный диктант в Душанбе
    Результат налицо

    Таджикские школьники, обучаемые командированными из России учителями, стали лучше знать русский язык и показывают более высокие результаты на олимпиадах.

  • Кубок России по рафтингу Интерралли Белая 2018
    Специально для экстремалов

    В Армении объявили о запуске относительно нового для страны туристического проекта – на реке Дебед будут регулярно проводиться рафтинг-туры.

  • Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского
    Запрет на русский

    Сейм Латвии принял в окончательном чтении поправки к закону, запрещающие обучение на русском языке в частных вузах и колледжах.

  • Футбол. ЧМ-2018. Матч Дания - Австралия
    Это фиаско

    Глава МИД Литвы в интервью украинскому телеканалу признал отсутствие эффекта от бойкота чемпионата мира по футболу в России.

  • Свеча памяти.
    Свеча памяти

    В память о 77-ой годовщине начала Великой Отечественной войны в Приднестровье проведут акцию "Свеча памяти".

  • Девушка с паспортом гражданина Эстонской Республики
    Одно единственное

    Эстонское правительство отказалось поддержать проект поправок, которые бы разрешали жителям страны иметь двойное гражданство.

  • Лидер в Южной Осетии
    Счет на сотни

    Российские саперы нашли в Южной Осетии 200 неразорвавшихся снарядов – работы по разминированию территории республики продолжаются.

  • Памятник Виктору Цою установлен на улице Тулебаева в Алматы
    То самое место

    В Алматы, на улице Тулебаева, где были сняты знаменитые финальные кадры фильма "Игла", установили памятник Виктору Цою.

  • Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков во время встречи с министром внутренних дел Кашкаром Джунушалиевым
    Президент в курсе

    Министр внутренних дел Кыргызстана доложил президенту Сооронбаю Жээнбекову о ситуации с таксистом, сбившим людей в Москве.

  • Тотальный диктант в Душанбе
    Результат налицо

    Таджикские школьники, обучаемые командированными из России учителями, стали лучше знать русский язык и показывают более высокие результаты на олимпиадах.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Равшан Ирматов в матче между сборными Мексики и Хорватии на чемпионате мира по футболу - 2014.
Из Узбекистана с любовью: Равшан Ирматов рассудит матч Аргентина — Хорватия
СПУТНИК_22 июня - день начала Великой Отечественной войны
Напали без предупреждения: как 77 лет назад началась война
Потребительская корзина
Какие продукты будут входить в продовольственную корзину узбекистанцев

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054