Болельщики из Испании перепутали российские города

Водитель "Яндекс-такси" сообщил, что его пассажиры забронировали отель в Ростове Великом вместо Ростова-на-Дону.

ТАШКЕНТ, 22 июн – Sputnik. Испанские болельщики перепутали Ростов-на-Дону с Ростовом Великим, сообщает РИА Новости. © Instagram / texa00 Узбекистанский болельщик рассказал о самом впечатляющем матче ЧМ-2018

По данным Службы-112, в четверг по единому номеру вызова экстренных служб поступил звонок от водителя "Яндекс-такси", он сообщил, что его пассажиры забронировали отель в Ростове Великом вместо гостиницы в Ростове-на-Дону.

Мужчина изъяснялся с четырьмя испанскими болельщиками при помощи онлайн-переводчика.

Сотрудник экстренной службы оказал иностранцам помощь по размещению в близлежащих отелях города.

Подобный казус произошел 16 июня с болельщиками из Швейцарии. Они также забронировали не тот отель.

Как выяснил переводчик Службы-112, сложности возникли с пониманием русских географических названий.

Сборная Испании по футболу 15 июня сыграла с Португалией вничью со счетом 3:3, 20 июня выиграла у Ирана со счетом 1:0 и 25 июня сыграет с Марокко в Калининграде.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.