20:38 22 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Болельщики перед матчем ЧМ-2018 по футболу между сборными Аргентины и Хорватии

Аргентинский болельщик извинился за оскорбление со слезами на глазах

© Sputnik / Григорий Соколов
Новости ЧМ-2018
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Он сказал, что ему стыдно и попросил прощение у народов Аргентины и России, у друзей и жены.

ТАШКЕНТ, 22 июн – Sputnik. Аргентинский болельщик Нестор Фернадо Пенови, который оскорбил россиянку, извинился за инцидент со слезами на глазах, сообщает Р-Спорт.

Болельщики из Испании
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Он принес извинения за шутку в отношении девушки перед народами России и Аргентины, друзьями, своими детьми и женой.

Также мужчина подчеркнул, что ему стыдно и что он "добропорядочный человек".

Записанное видео Пенови назвал "дурной шуткой" и отметил, что оно предназначалось для узкого круга лиц.

Перед случившимся он выпил пива в компании 14 друзей, однако не был сильно пьян.

Ранее в сети опубликовали кадры, на котором болельщик из Аргентины просит девушку повторить за ним фразы непристойного содержания.

При этом пострадавшая не владеет испанским языком.

Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич назвала ситуацию сексистским и неуважительным поведением.

Пенови попросили досрочно вернуться на родину.

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