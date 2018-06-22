Сборная Бразилии обыграла команду Коста-Рики со счетом 2:0

Встреча матча второго группового этапа прошла в пятницу в Санкт-Петербурге.

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Сборная Бразилии победила команду Коста-Рики в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Виталий Белоусов Болельщики из Испании перепутали российские города

Встреча группы Е завершилась в пятницу в Санкт-Петербурге со счетом 2:0. Оба гола Филипп Коутиньо и Неймар забили во время, добавленное ко второму тайму.

На 79 минуте рефери воспользовался системой видеопомощи арбитрам, в результатам пенальти в ворота команды Коста-Рики отменили.

На прошлой неделе, 17 июня, Бразилия сыграла со счетом 1:1 со Швейцарией, 27 июня национальной сборной предстоит игра с Сербией, она пройдет на стадионе "Спартак" в Москве.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Сочи, Волгоград, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Саранск и Самара.