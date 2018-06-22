20:17 22 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Футбол. ЧМ-2018. Матч Бразилия - Коста-Рика

Сборная Бразилии обыграла команду Коста-Рики со счетом 2:0

© Sputnik / Евгения Новоженина
Новости ЧМ-2018
Получить короткую ссылку
7 0 0

Встреча матча второго группового этапа прошла в пятницу в Санкт-Петербурге.

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Сборная Бразилии победила команду Коста-Рики в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, сообщает РИА Новости.

Болельщики из Испании
© Sputnik / Виталий Белоусов
Болельщики из Испании перепутали российские города

Встреча группы Е завершилась в пятницу в Санкт-Петербурге со счетом 2:0. Оба гола Филипп Коутиньо и Неймар забили во время, добавленное ко второму тайму.

На 79 минуте рефери воспользовался системой видеопомощи арбитрам, в результатам пенальти в ворота команды Коста-Рики отменили.

На прошлой неделе, 17 июня, Бразилия сыграла со счетом 1:1 со Швейцарией, 27 июня национальной сборной предстоит игра с Сербией, она пройдет на стадионе "Спартак" в Москве.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Сочи, Волгоград, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Саранск и Самара.

 

Теги:
Чемпионат мира по футболу 2018, Санкт-Петербург, Футбол



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Саженцы, фото из архива
    Зеленый Баку

    Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана намерено провести масштабную акцию по озеленению Баку и привлечь к этому делу жителей столицы.

  • Молоко, архивное фото
    Теперь можно

    Россельхознадзор отменил запрет на поставки молочной продукции из Беларуси – поставки разрешили предприятиям, включенным в "дорожную карту".

  • Рабочий визит в Южную Осетию Олега Говоруна
    Главный по сотрудничеству

    Владимир Путин переназначил Олега Говоруна начальником управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией.

  • Смерч в Армении
    Унесенные ветром

    На южном берегу Севана было замечено неожиданное для Армении природное явление – смерч.

  • Самолет польской авиакомпании LOT
    Недолет

    Почему самолет польской авиакомпании, выполнявший рейс из Варшавы в Ригу, спустя полчаса после взлета вернулся в аэропорт польской столицы?

  • Супермаркет
    Успеть до закрытия

    В Литве в последнее воскресенье месяца и по праздничным дням больше не будут работать магазины.

  • Кристина Лесник
    В ожидании

    Вице-премьер по реинтеграции Молдовы рассказала в эфире радиостудии Sputnik, станет ли нынешний год переломным в отношениях Кишинева и Тирасполя.

  • Афиша концерта Tere, Pärnu suvi!
    Летняя столица

    С наступлением астрономического лета курортный город Пярну вступил в права летней столицы Эстонии.

  • Игрок России Алан Дзагоев
    Возвращение Дзагоева

    Полузащитник команды России Алан Дзагоев должен вернуться к тренировкам в общей группе после матча групповой стадии ЧМ-2018 с уругвайцами.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Равшан Ирматов в матче между сборными Мексики и Хорватии на чемпионате мира по футболу - 2014.
Из Узбекистана с любовью: Равшан Ирматов рассудит матч Аргентина — Хорватия
Сталик Ханкишиев провел мастер-класс по приготовлению плова
Неважно, сколько в плове мяса: Ханкишиев показал, как готовить блюдо
Потребительская корзина
Какие продукты будут входить в продовольственную корзину узбекистанцев

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054