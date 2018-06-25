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Чемпионат мира по футболу 2018

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Узбекистон хаво йуллари перевезла болельщиков из Польши

"Узбекистон хаво йуллари" перевезла польских болельщиков из Казани в Варшаву

Пресс-служба авиаперевозчика
Новости ЧМ-2018
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Маршрут был выполнен в 5:20, 185 поляков полетели на лайнере Boeing 757.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. "Узбекистон хаво йуллари" перевезла болельщиков польской сборной по футболу из Казани в Варшаву, сообщает пресс-служба перевозчика.

"Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" выполнила чартерный рейс по маршруту Варшава — Казань — Варшава. 185 болельщиков национальной сборной Польши по футболу перевезены на современном лайнере Boeing 757 из Варшавы в Казань на чемпионат мира по футболу FIFA, который проходит в России с 14 июня по 15 июля", — уточняется в сообщении.

Матч между Польшей и Колумбией прошел накануне в 21:00 на футбольном стадионе "Казань Арена". На игре был установлен рекорд по посещаемости на этой казанской арене — 42,8 тысячи зрителей.

По итогам заключительного матча второго тура группового этапа выиграла Колумбия со счетом 3:0ю Голы забили Мина, Фалькао и Куадрадо.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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Теги:
чемпионат мира по футболу, Узбекистон хаво йуллари, Польша



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