"Узбекистон хаво йуллари" перевезла польских болельщиков из Казани в Варшаву

Маршрут был выполнен в 5:20, 185 поляков полетели на лайнере Boeing 757.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. "Узбекистон хаво йуллари" перевезла болельщиков польской сборной по футболу из Казани в Варшаву, сообщает пресс-служба перевозчика.

"Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" выполнила чартерный рейс по маршруту Варшава — Казань — Варшава. 185 болельщиков национальной сборной Польши по футболу перевезены на современном лайнере Boeing 757 из Варшавы в Казань на чемпионат мира по футболу FIFA, который проходит в России с 14 июня по 15 июля", — уточняется в сообщении.

Матч между Польшей и Колумбией прошел накануне в 21:00 на футбольном стадионе "Казань Арена". На игре был установлен рекорд по посещаемости на этой казанской арене — 42,8 тысячи зрителей.

По итогам заключительного матча второго тура группового этапа выиграла Колумбия со счетом 3:0ю Голы забили Мина, Фалькао и Куадрадо.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.