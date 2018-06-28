16:24 28 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Лионель Месси.

Портрет футболиста: граффити с Месси готовят к его приезду в Казань

© REUTERS / Kevin Jairaj
Новости ЧМ-2018
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Для проживания зарубежных команд во время чемпионата лицензировали два отеля – "Рамада" и "Мираж".

ТАШКЕНТ, 28 июн - Sputnik. В Казани к приезду известного аргентинского футболиста Лионеля Месси разместят его граффити-портрет, сообщает РИА Новости.

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Сборная Аргентины 30 июня сыграет в Казани с французами в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, спортсмены разместятся в той же гостинице, в которой в прошлом году жили футболисты из Португалии.

Для проживания зарубежных команд в Казани лицензировали два отеля – "Рамада" и "Мираж".

Ранее сообщалось, что Месси якобы потребовал от администрации Казани поместить его портрет возле гостиницы "Рамада", пока эта информация не подтвердилась.

В прошлом году граффити с портретом футболиста сборной Португалии Криштиану Роналду появилось во дворе этого отеля.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля на стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

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Теги:
Казань, Лионель Месси, чемпионат мира по футболу



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    Мечта коллекционера

    На российском интернет-аукционе выставлены крышки от бутылок кыргызских производителей пива.

  • Город Багдад, архивное фото
    Путь домой

    По данным внешнеполитического ведомства Таджикистана, накануне с иракским МИД была достигнута договоренность о возвращении на родину двух таджикских детей

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