23:35 28 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Матч Япония - Польша

Сборная Японии проиграла Польше, но вышла в плей-офф

© Sputnik / Константин Чалабов
Новости ЧМ-2018
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Гол на 59-й минуте забил Ян Беднарек, однако из-за большого количества желтых карточек (шесть против четырех, выданных игрокам Японии), команда не вышла из группы.

ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Сборная Японии уступила команде Польши в заключительном туре группового этапа чемпионата мира по футболу, но смогла пробиться в плей-офф.

Встреча группы Н, прошедшая в четверг в Волгограде, завершилась со счетом 1:0 в пользу поляков. Гол на 59-й минуте забил Ян Беднарек.

По итогам группового этапа первое место в квартете H заняли колумбийцы, набравшие 6 очков. У сборной Японии всего четыре желтых карточки против шести у команды Польши. Благодаря этому, команда смогла выйти в плей-офф.

Теги:
Польша, Япония



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