"Мяч отбил ногою бога": Шнур посвятил стихотворение Игорю Акинфееву

Лидер группы "Ленинград" назвал победу сборной России в матче против Испании на ЧМ-2018 чудом.

ТАШКЕНТ, 2 июл— Sputnik. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил стихотворение вратарю сборной России по футболу Игорю Акинфееву, оно опубликовано на странице певца в Instagram.

При этом он назвал произошедшее чудом и опубликовал фотографию Акинфеева в виде православной иконы – с нимбом над головой и книгой на церковно-славянском языке.

Пользователи неоднозначно отреагировали на пост Шнура.

"Ребята, это чересчур! Боготворить его - это лишнее!" – пишет пользователь vladimir_artmilush.

"Какой ужас. Ребята, у вас с головой не в порядке. Делать такие фотографии. И ставить его в святые. У вас в Вашей голове нет понятия. Такими вещами не шутят", - присоединяется mariianikulina.

"Да хватит ерунду писать. К какой вере это неуважение?" – спрашивает xxxrated.

Ранее после побед сборной России на ЧМ-2018 Шнуров записал вместе с Семеном Слепаковым провокационную песню "Чемпионы".

В тексте исполнители предупреждают о том, что любовь к спортсменам может закончиться, как только они проиграют матч. В песне использована ненормативная лексика.

Сборная России в воскресенье впервые смогла выйти в ¼ финала чемпионата мира по футболу. Футболисты смогли победить испанцев по пенальти после долгой и напряженной игры, вратарь Игорь Акинфеев признан лучшим игроком матча.

В следующей игре российские спортсмены встретятся с командой Хорватии, которая одолела датчан в серии одиннадцатиметровых со счетом 3:2.