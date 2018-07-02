"Узбекистон хаво йуллари" перевезла болельщиков сборной Мексики в Мехико

Из Москвы в Мехико на комфортабельном самолете Boeing 787 Dreamliner вернулись 230 болельщиков.

ТАШКЕНТ, 2 июл - Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" успешно выполнила чартерный рейс по маршруту Внуково – Мехико по заказу администрации сборной команды Мексики по футболу, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Из Москвы в Мехико на комфортабельном самолете Boeing 787 Dreamliner вернулись 230 болельщиков.

Напомним, сборная Мексики вышла в 1/8 чемпионата мира по футболу в России, где сыграет с командой Бразилии 2 июля в 19:00 по Ташкенту.

Во время турнира "Узбекистон хаво йуллари" также предоставила лайнеры для перелетов сборной Колумбии и перевезла польских болельщиков из Казани в Варшаву.