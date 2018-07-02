21:13 02 Июля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Национальная авиакомпания Узбекистон хаво йуллари 30 июня 2018 года успешно выполнила чартерный рейс по маршруту Внуково – Мехико по заказу администрации сборной команды Мексики по футболу

"Узбекистон хаво йуллари" перевезла болельщиков сборной Мексики в Мехико

© НАК Узбекистана
Новости ЧМ-2018
Получить короткую ссылку
108 0 0

Из Москвы в Мехико на комфортабельном самолете Boeing 787 Dreamliner вернулись 230 болельщиков.

ТАШКЕНТ, 2 июл - Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" успешно выполнила чартерный рейс по маршруту Внуково – Мехико по заказу администрации сборной команды Мексики по футболу, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Из Москвы в Мехико на комфортабельном самолете Boeing 787 Dreamliner вернулись 230 болельщиков.

Напомним, сборная Мексики вышла в 1/8 чемпионата мира по футболу в России, где сыграет с командой Бразилии 2 июля в 19:00 по Ташкенту.

Во время турнира "Узбекистон хаво йуллари" также предоставила лайнеры для перелетов сборной Колумбии и перевезла польских болельщиков из Казани в Варшаву.

 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Французский актер Венсан Кассель на кинофестивале Евразия-2018
    Довольнее Кейджа

    Снимок французского актера Венсана Касселя в чапане опубликовал на своей странице в соцсети министр культуры Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы.

  • Студенты медицинского факультета. Архивное фото
    Век учись

    Многие студенты медицинских факультетов Кыргызстана настроены бросить учебу после новости о продлении сроков ординатуры.

  • Уничтожение незаконных наркотических веществ, архивное фото
    Торговцы зельем

    В Таджикистане за полтора года прекращена деятельность 14 организованных наркогруппировок.

  • Газопровод, фото из архива
    Газ пошел!

    В рамках второго этапа освоения месторождения "Шахдениз" начались коммерческие поставки азербайджанского газа в Турцию.

  • Учения поисковиков под Осиповичами
    Есть, чему поучиться

    Российские поисковики заинтересованы в опыте белорусских коллег, готовы приглашать их для обучения волонтеров на новой площадке на базе университета спецназа в Гудермесе.

  • Выставка произведений Александра Семенцова Болевой синдром в Русском музее в Санкт-Петербурге
    Военная живопись

    Серию работ о войне в Абхазии художника Александра Семенцова представили на выставке в Санкт-Петербурге.

  • Левон Саргсян
    Скандал разгорается

    Уголовное дело в отношении брата экс-президента Армении и его детей принято в производство Специальной следственной службой страны.

  • Торжественное шествие участников XXVI Вселатвийского праздника песни и XVI Праздника танца
    Танцуют все!

    Националистически настроенные пользователи соцсетей использовали Праздник песни и танца в Латвии для того, чтобы поглумиться над нелатышами.

  • Посольство России в Литве
    Исключить не получится

    Посольство России в Литве ответило консерваторам на их предложение исключить дипмиссию из списка организаторов Дня русской культуры в Вильнюсе.

  • Весенне-полевые работы в фермерском хозяйстве
    Ущерб на миллионы

    Специалисты подвели итоги сильных ливней, которые обрушились на Молдову за последние две недели.

  • Мигранты с вещами
    Эстония против

    Глава эстонского правительства на саммите ЕС в Брюсселе высказался за создание лагерей для мигрантов и против распределения их по странам союза по квотам.

  • Гаврил Харебов
    Дорожные истории

    Сотрудник Госавтоинспекции Южной Осетии накануне профессионального праздника рассказал об интересных случаях из своей практики и поделился мнением о женщинах за рулем.

  • Французский актер Венсан Кассель на кинофестивале Евразия-2018
    Довольнее Кейджа

    Снимок французского актера Венсана Касселя в чапане опубликовал на своей странице в соцсети министр культуры Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы.

  • Студенты медицинского факультета. Архивное фото
    Век учись

    Многие студенты медицинских факультетов Кыргызстана настроены бросить учебу после новости о продлении сроков ординатуры.

  • Уничтожение незаконных наркотических веществ, архивное фото
    Торговцы зельем

    В Таджикистане за полтора года прекращена деятельность 14 организованных наркогруппировок.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Немецкий вратарь Мануэль Нойер пропускает мяч в свои ворота в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Германии и Мексики
Фотогалерея лучших голов чемпионата мира по футболу - 2018
Двойной праздник: в Казани прошел футбольный матч невест
Куда не надо ехать отдыхать
Туда — ни ногой: где не стоит отдыхать летом

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054