Вратарь сборной РФ Акинфеев рассказал о тонкостях психологии футбола

В эмоциональном плане ему было легче самому отбивать пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира, чем наблюдать за партнерами по команде.

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Голкипер российской сборной по футболу Игорь Акинфеев рассказал о психологических тонкостях победного для России матча с Испанией, состоявшегося 1 июля, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Алексей Филиппов Страсти по Акинфееву, или Плюсы и минусы футбольного бума в России

По его словам, ему было легче самому отбивать пенальти, чем наблюдать за выполнением ударов своих партнеров по команде, которые также испытывали сильный стресс.

Так вратарь ответил на вопросы журналистов, что страшнее – самому отбивать пенальти или наблюдать за другими участниками команды.

При этом Акинфеев подчеркнул, что полузащитники Александр Головин и Денис Черышев два раза пробили по центру ворот и добавили команде уверенности.

Он считает, что если "начнешь мудрить и разводить (мяч и вратаря) по углам", можно легко ошибиться.

В матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу на стадионе "Лужники" в Москве российские футболисты после долгой борьбы и серии пенальти обыграли испанцев и впервые в истории вышли в четвертьфинал.

Игоря Акинфеева признали лучшим игроком матча.

В следующий раз подопечные Станислава Черчесова выйдут на стадион "Фишт" в Сочи 7 июля против сборной Хорватии.