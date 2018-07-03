21:09 03 Июля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Вратарь Игорь Акинфеев (Россия) отбивает мяч в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России

Вратарь сборной РФ Акинфеев рассказал о тонкостях психологии футбола

© Sputnik / Алексей Филиппов
Новости ЧМ-2018
Получить короткую ссылку
95 0 0

В эмоциональном плане ему было легче самому отбивать пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира, чем наблюдать за партнерами по команде.

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Голкипер российской сборной по футболу Игорь Акинфеев рассказал о психологических тонкостях победного для России матча с Испанией, состоявшегося 1 июля, сообщает РИА Новости.

Футбол. ЧМ-2018. Матч Испания - Россия
© Sputnik / Алексей Филиппов
Страсти по Акинфееву, или Плюсы и минусы футбольного бума в России

По его словам, ему было легче самому отбивать пенальти, чем наблюдать за выполнением ударов своих партнеров по команде, которые также испытывали сильный стресс.

Так вратарь ответил на вопросы журналистов, что страшнее – самому отбивать пенальти или наблюдать за другими участниками команды.

При этом Акинфеев подчеркнул, что полузащитники Александр Головин и Денис Черышев два раза пробили по центру ворот и добавили команде уверенности.

Он считает, что если "начнешь мудрить и разводить (мяч и вратаря) по углам", можно легко ошибиться.

В матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу на стадионе "Лужники" в Москве российские футболисты после долгой борьбы и серии пенальти обыграли испанцев и впервые в истории вышли в четвертьфинал.

Игоря Акинфеева признали лучшим игроком матча.

В следующий раз подопечные Станислава Черчесова выйдут на стадион "Фишт" в Сочи 7 июля против сборной Хорватии.

По теме

"Мяч отбил ногою бога": Шнур посвятил стихотворение Игорю Акинфееву
Теги:
чемпионат мира по футболу, психология, Испания, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев
    Кто виноват?

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании государственной комиссии для выяснения причин аварии на ТЭС "Азербайджан" в Мингячевире.

  • Женская часть парада
    Обронила туфельку

    Одна из участниц парада в Минске, приуроченного ко Дню Независимости, прошла в колонне без туфли.

  • Школа
    Быть в форме

    О том, как форма повлияет на развитие индивидуальности школьника и какие преимущества она имеет, читайте в материале Sputnik.

  • Второй Президент Армении Роберт Кочарян
    Ждем с нетерпением

    Экс-президента Армении Роберта Кочаряна пригласили в Специальный следственный комитет для дачи показаний по делу 1 марта.

  • Пассажиры в аэропорту
    Сервис не на высоте

    Пассажиры рейса, следовавшего из Риги в Амстердам и севшего в Копенгагене из-за запаха дыма, возмущены действиями авиакомпании airBaltic.

  • Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в Сейме, 13 декабря 2016, архивное фото
    Качество хромает

    Премьер-министр Литвы заявил, что больницы в регионах республики предоставляют жителям некачественные услуги или оказывают их не в полном объеме.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Болельщики празднуют победу сборной России.
Как российские болельщики праздновали победу над сборной Испании
Футбольные пиццы делают в одном из ресторанов Петербурга
Съедобный Смолов: в Петербурге готовят пиццы с портретами футболистов
Куда не надо ехать отдыхать
Туда — ни ногой: где не стоит отдыхать летом

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054