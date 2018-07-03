21:08 03 Июля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Съедобный Смолов: в Петербурге готовят пиццы с портретами футболистов

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"Футбольные" пиццы с портретом российского форварда Федора Смолова делают в одном из ресторанов Петербурга. Смотрите на видео, как выглядит кулинарный шедевр.

Автор кулинарных шедевров — повар с 18-летним стажем Валерий Максимчик решил увековечить российского форварда Фёдора Смолова и создал пиццы с его портретом.

Теги:
чемпионат мира по футболу, Россия



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