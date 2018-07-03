Съедобный Смолов: в Петербурге готовят пиццы с портретами футболистов

Автор кулинарных шедевров — повар с 18-летним стажем Валерий Максимчик решил увековечить российского форварда Фёдора Смолова и создал пиццы с его портретом.
"Футбольные" пиццы с портретом российского форварда Федора Смолова делают в одном из ресторанов Петербурга. Смотрите на видео, как выглядит кулинарный шедевр.
Автор кулинарных шедевров — повар с 18-летним стажем Валерий Максимчик решил увековечить российского форварда Фёдора Смолова и создал пиццы с его портретом.
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В Астане ведется подготовка к проживанию в столице двух миллионов человек, заявил аким столицы Казахстана Асет Исекешев.
В Бишкеке на сотрудников милиции напали, когда они задерживали мужчину с пистолетом – инцидент снял на видео очевидец.
В школах Таджикистана предлагают ввести изучение ислама, чтобы нивелировать искаженное восприятие религии среди молодежи.