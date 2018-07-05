Узбекский арбитр Ирматов больше не будет судить матчи ЧМ-2018

В список судей, которые будут работать на оставшихся матчах чемпионата, вошли 17 рефери.

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Судейский комитет ФИФА не включил узбекского арбитра Равшана Ирматова в список рефери, которые продолжат работу на чемпионате мира по футболу в России, сообщается в пресс-релизе ФИФА.

Отмечается, что ФИФА сократила список до 17 рефери, 37 помощников и 10 видеоассистентов с учетом числа оставшихся матчей и выразила благодарность всем арбитрам, которые работали на матчах турнира.

© REUTERS / UNHCR/Andrew McConnell Судейство Ирматова на ЧМ, Анджелина Джоли в Ираке и Ураза-байрам на пляже 18

"Судейский комитет ФИФА хотел бы поблагодарить всех рефери, которые были задействованы на ЧМ-2018, за преданность делу и профессионализм", — сообщается в релизе.

В список судей, которые будут работать на оставшихся матчах, вошли 17 рефери:

от УЕФА: Джюнейт Чакыр (Турция), Бьорн Кейперс (Нидерланды), Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия) и Дамир Скомина (Словения);

от Конфедерации футбола Океании: Мэттью Конгер (Новая Зеландия);

от Южноамериканской конфедерации футбола: Андрес Кунья (Уругвай), Нестор Питана (Аргентина) и Сандро Риччи (Бразилия);

от Азиатской конфедерации футбола: Алиреза Фагани (Иран) и Наваф Шукралла (Бахрейн);

от Африканской конфедерации футбола: Маланг Дидхиу (Сенегал) и Джанни Сиказу (Замбия);

от Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна: Марк Гейгер, Джейр Марруфо (оба – США) и Сесар Артуро Рамос Паласуэлос (Мексика).

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Василий Уткин извинился перед Равшаном Ирматовым

Ирматов обслуживал два матча группового этапа чемпионата мира по футболу: Хорватия — Аргентина (3:0) и Испания — Марокко(2:2).

Во время игры хорватов и аргентинцев российский комментатор Василий Уткин слишком эмоционально высказал свое недовольство по поводу судейства Ирматова, обругав арбитра в Twitter. На Уткина сразу же набросились интернет-пользователи, после чего комментатору пришлось принести арбитру свои извинения.