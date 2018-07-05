13:07 05 Июля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Главный судья Равшан Ирматов (Узбекистан) (в центре) в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Хорватии.

Узбекский арбитр Ирматов больше не будет судить матчи ЧМ-2018

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Новости ЧМ-2018
Получить короткую ссылку
195211

В список судей, которые будут работать на оставшихся матчах чемпионата, вошли 17 рефери.

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Судейский комитет ФИФА не включил узбекского арбитра Равшана Ирматова в список рефери, которые продолжат работу на чемпионате мира по футболу в России, сообщается в пресс-релизе ФИФА.

Отмечается, что ФИФА сократила список до 17 рефери, 37 помощников и 10 видеоассистентов с учетом числа оставшихся матчей и выразила благодарность всем арбитрам, которые работали на матчах турнира.

Актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли и 8-летний Фалак во время их встречи в Мосуле, Ирак
© REUTERS / UNHCR/Andrew McConnell
Судейство Ирматова на ЧМ, Анджелина Джоли в Ираке и Ураза-байрам на пляже
18

"Судейский комитет ФИФА хотел бы поблагодарить всех рефери, которые были задействованы на ЧМ-2018, за преданность делу и профессионализм", — сообщается в релизе.

В список судей, которые будут работать на оставшихся матчах, вошли 17 рефери:

от УЕФА: Джюнейт Чакыр (Турция), Бьорн Кейперс (Нидерланды), Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия) и Дамир Скомина (Словения);

от Конфедерации футбола Океании: Мэттью Конгер (Новая Зеландия);

от Южноамериканской конфедерации футбола: Андрес Кунья (Уругвай), Нестор Питана (Аргентина) и Сандро Риччи (Бразилия);

от Азиатской конфедерации футбола: Алиреза Фагани (Иран) и Наваф Шукралла (Бахрейн);

от Африканской конфедерации футбола: Маланг Дидхиу (Сенегал) и Джанни Сиказу (Замбия);

от Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна: Марк Гейгер, Джейр Марруфо (оба – США) и Сесар Артуро Рамос Паласуэлос (Мексика).

Спортивный комментатор, телеведущий Василий Уткин
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Василий Уткин извинился перед Равшаном Ирматовым

Ирматов обслуживал два матча группового этапа чемпионата мира по футболу: Хорватия — Аргентина (3:0) и Испания — Марокко(2:2).

Во время игры хорватов и аргентинцев российский комментатор Василий Уткин слишком эмоционально высказал свое недовольство по поводу судейства Ирматова, обругав арбитра в Twitter. На Уткина сразу же набросились интернет-пользователи, после чего комментатору пришлось принести арбитру свои извинения.

По теме

Богданов: аргентинцам надо обижаться на себя, это не Ирматов проиграл матч



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Троллейбус
    Белорусская прохлада

    Беларусь поможет Молдове оборудовать кондиционерами старые троллейбусы и завезет в Кишинев новые, уже оснащенные системой охлаждения воздуха.

  • Сбор ветеранов 20-й гренадерской дивизии СС в Эстонии
    Альтернативная история

    Годовщина вывода из Эстонии российских войск стала поводом для Таллинна наградить ветеранов дивизии СС почетным знаком Дубового венка Свободы.

  • Детский лагерь
    Горы зовут!

    В Южной Осетии участники республиканского турнира по интеллектуальной игре "Брейн-ринг" отправились на отдых в горный этно-лагерь.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мужчина несет картину карикатуриста Vizcarra, изображающую футболистов Луиса Суареса, Неймара и Лионеля Месси
Футбол - это искусство
Малышка горилла и ее мама в зоопарке Брукфилда
Подарок природы: горилла Кула родила детеныша в зоопарке Брукфилда
Как выжить при песчаной буре
Не дай себя засыпать: что делать, если вас настигла песчаная буря

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054